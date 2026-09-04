BAGNO DI GAVORRANO – Una rissa tra due ragazzini ha richiesto l’intervento dei carabinieri e dei soccorritori nella serata di ieri, giovedì 3 settembre, in piazza Togliatti.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19, quando i due giovani hanno iniziato a spintonarsi fino ad arrivare a una colluttazione. Uno dei due, un ragazzo di 16 anni, ha poi contattato il 118 per chiedere assistenza.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino, insieme ai carabinieri. Al momento dell’arrivo dei militari, però, l’altro ragazzo coinvolto nella rissa si era già allontanato.

Il sedicenne è stato assistito dai sanitari per la ferita riportata al ginocchio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e le ragioni che hanno portato alla lite.