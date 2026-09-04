GROSSETO – Sole, temperature decisamente estive e praticamente nessuna possibilità di pioggia. È questo il quadro meteo per la Maremma tra oggi, venerdì 4 settembre, e domani, sabato 5 settembre. L’alta pressione continua infatti a garantire condizioni stabili su tutta la provincia, con caldo particolarmente intenso nelle zone interne. Sabato le temperature perderanno qualche grado, ma resteranno comunque elevate.

Oggi sole e caldo intenso

Quella di venerdì 4 settembre sarà una giornata pienamente estiva. A Grosseto cielo sereno per tutto il giorno e temperature comprese tra 19 e 34 gradi. Nel pomeriggio si farà sentire una moderata ventilazione da sudovest e ovest-sudovest.

Ancora più caldo nel nord della provincia: Follonica toccherà i 33 gradi, partendo da una minima di 18, mentre a Massa Marittima si potranno raggiungere addirittura i 36 gradi, con minima di 21. Sull’Amiata, prendendo come riferimento Castel del Piano, valori tra 22 e 32 gradi. Più contenute le temperature sulla costa meridionale: Orbetello 24-29 gradi, mentre sul Monte Argentario si andrà dai 24 ai 31 gradi.

Domani ancora bel tempo, ma qualche grado in meno

Anche sabato 5 settembre il sole resterà protagonista, al più con qualche modesta nube. Le temperature massime saranno in lieve diminuzione, come confermato anche dal Centro Funzionale Regionale della Toscana.

A Grosseto sono previsti circa 20-33 gradi. Nel nord della provincia Follonica oscillerà tra 18 e 31 gradi e Massa Marittima tra 23 e 34. Sull’Amiata, a Castel del Piano, attesi 22-30 gradi. Al sud temperature più miti: Orbetello 24-28 gradi e Monte Argentario 21-26 gradi.

Venti e mare

Oggi i venti saranno generalmente deboli, con brezze e rinforzi occidentali nel pomeriggio. Sabato prevarranno correnti occidentali deboli o al più moderate. Il mare resterà poco mosso, localmente quasi calmo nella giornata di sabato.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo