ROCCASTRADA – Mercoledì 9 settembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di manutenzione programmata in via Casetta Papi.

I lavori sono in programma dalle ore 9 alle 16 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in: via Casetta Papi, via Turati, via Miglioli, via Tristan, via Costa e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle ore 17.

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