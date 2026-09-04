GAVORRANO – Un volto nuovo alla ribalta nelle corse in Maremma. Thomas Skupke Krzysztof, di natali tedeschi e in Italia per lavoro, tesserato team Sanetti Sport, si è aggiudicato il trofeo Vaticino, gara di ciclismo amatoriale Acsi andata in scena mercoledì pomeriggio a il Grilli di Gavorrano. La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia e il Comune di Gavorrano con il sostegno della Banca Tema e Trasporti F.lli Rosi. La stessa era anche valida come 24esima prova del Corri in Provincia.

Il via alle 15.30 al bar merenderia “La Curva” e l’arrivo dopo circa 70 chilometri nei pressi della piccola frazione di Vaticino. La gara è stata caratterizzata da molti attacchi fin dall’inizio. Continuavano a formarsi piccoli gruppi di tre-cinque corridori, che però venivano ogni volta ripresi. L’azione decisiva si è creata nel secondo giro nella discesa delle strette quando si sono staccati dal gruppo principali, una quindicina di corridori con dentro Paolo Bechi, Leonardo Mugnai, Emanuele Sciamanna, Fabio Alberi, Adriano Nocciolini, Enrico Burchietti, Marco Diamanti, Angelo Bianco, Lorenzo Natali, Luarte Nannini, Andrea Amorevoli, Kristian Pomodoro, Stefano Ferruzzi e il vincitore. A una quindicina di chilometri dal traguardo affondo a sorpresa di Skupke Krzysztof, protagonista per tutto il tempo della gara con i suoi tanti attacchi, che è riuscito a tenere duro e vincere in solitaria. Niente da fare per Emanuele Sciamanna, che ha provato invano a riprendere il tedesco.

La volata del gruppetto rimasto è stata vinta da Stefano Ferruzzi, sempre della scuderia di Bruno Sanetti. “Amo venire a correre in Maremma anche se la distanza dalla mia abitazione vicino da Torino non è certo poca – commenta il vincitore – dedito la mia vittoria al gruppo Sanetti Sport Grisù e soprattutto a mio fratello Zoltan che mi supporta nella mia intensa attività sportiva, che avviene nella gran parte nelle gran fondo in Francia: senza di lui non praticherei questo sport nel modo in cui lo faccio”.

Questi i vincitori di categoria: Emanuele Sciamanna, Kristian Pomodoro, Lorenzo Natali, Laerte Nannini, Adriano Nocciolini, Stefano Ferruzzi, Enrico Burchietti e Fabio Alberi.