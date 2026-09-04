GROSSETO – I bagni gender free della Cittadella dello studente di Grosseto sono hanno varcato i confini locali e sono finiti sulle pagine di una rivista nazionale: il settimanale di enigmistica Settimana Sudoku.

La segnalazione su Settimana Sudoku

Il settimanale edito da Sudoku S.r.l. e in edicola dal 2005, nel numero 1099 del 4 settembre, tra un gioco e l’altro, ospita piccole “pillole” con curiosità da tutto il mondo, e in una di queste, intitolata “Davvero per tutti”, è finita proprio la Cittadella dello studente.

Le 11 icone del bagno inclusivo

Il trafiletto ricorda che all’esterno delle porte dei bagni si trovano le icone che rappresentano un uomo e una donna, ma anche personaggi come Batman, Zorro, un alieno, R2-D2 di “Guerre stellari” e una sirena, per un totale di 11 differenti categorie che possono accedere al bagno inclusivo. Un dettaglio che, dalle aule di Grosseto, è arrivato fino a uno dei settimanali di enigmistica più venduti in Italia.