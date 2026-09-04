GROSSETO – «Lo sport praticato all’aria aperta e la didattica integrata non sono semplici complementi dell’offerta formativa, ma veri e propri strumenti strategici contro la dispersione e l’abbandono scolastico».

A chiederlo con forza è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale e capogruppo di Noi Moderati – Udc, forte della sua lunga esperienza come docente di Scienze Motorie e come preparatore atletico nel Grosseto Calcio e nell’Eurogest Hockey.

L’intervento arriva a margine dell’incontro organizzato dal Partito Democratico con l’onorevole Mauro Berruto, sul mondo dello sport, a cui Gabbrielli ha partecipato su invito del consigliere Stefano Rosini: «Un confronto proficuo e costruttivo — dichiara Gabbrielli — con cui condivido la centralità e il valore sociale dell’attività motoria. Tuttavia, ritengo fondamentale apportare un’integrazione sostanziale su una criticità formativa cruciale per i nostri giovani. Il nodo centrale riguarda le limitazioni imposte dalle recenti riforme agli istituti tecnici e professionali, che rischiano di non poter più attivare o proseguire i percorsi con «curvatura sportiva».

«Si tratta di una perdita penalizzante — spiega il consigliere —. Per molti ragazzi a rischio di isolamento o in difficoltà con i modelli didattici tradizionali, lo sport e la outdoor education diventano il “gancio” motivazionale determinante per riavvicinarsi allo studio. Attraverso la pratica motoria e la gestione delle dinamiche sportive, anche i contenuti teorici di materie complesse — dalle discipline scientifiche a quelle economiche e giuridiche — diventano concreti e più facili da interiorizzare».

«Un’opportunità decisiva anche per chi pratica attività agonistica ad alti livelli: «Il Liceo Scientifico Sportivo è un’eccellenza, ma gli atleti che affrontano ritmi serrati di allenamenti e gare hanno bisogno di flessibilità e pragmatismo. Gli istituti tecnici e professionali possono rappresentare l’ambiente ideale: laddove il tempo per l’apprendimento nozionistico si riduce, questi studenti sviluppano una spiccata predisposizione per le competenze pratiche e applicative».

«La promozione dello sport deve camminare di pari passo con la flessibilità educativa — conclude Gabbrielli —. Lavorerò affinché, nei limiti dell’autonomia scolastica e attraverso sinergie tra scuola, enti locali e società sportive del territorio grossetano, si salvaguardino questi percorsi formativi per garantire inclusione, benessere e crescita a tutti i nostri ragazzi».