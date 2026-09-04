GROSSETO – La Festa regionale de l’Unità prosegue sabato 5 settembre alle Mura Medicee di Grosseto con un ricco programma di incontri, dibattiti, cultura e musica.

La giornata si aprirà alle 17.30 al Bastione Garibaldi, Spazio Cultura 2 – Il Lavoro Culturale, con “Dante Alighieri, un contemporaneo di 700 anni”. Interverrà Letizia Stammati, presidente della Società Dante Alighieri di Grosseto. Introduce Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione Luciano Bianciardi.

Alle 18.30, al Bastione Molino a Vento / Cinghialino, Spazio Dibattiti 4, spazio al confronto sul turismo con “Turismo: La Toscana che accoglie — Turismo sostenibile, cultura e valorizzazione dei territori”. Interverranno Leonardo Marras, assessore al Turismo della Regione Toscana, Andrea Gnassi, deputato Pd e componente della Commissione Attività Produttive, Beatrice Chelli, assessora al Turismo del Comune di Montecatini Terme, Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca, Francesco Giannerini, vicepresidente di Confesercenti Toscana, Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana, e Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana. Coordina Susanna Lorenzini, assessora al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia. Introduce Miriam Giorgeri, responsabile Turismo del Partito Democratico provinciale di Grosseto.

Alle 21.00, al Bastione Garibaldi, Palco 1 – Spazio Dibattiti, è in programma l’esibizione della band “Don Papa” della scuola Cmm.

Sempre alle 21.00, al Bastione Molino a Vento / Cinghialino, Palco Spazio Dibattiti, si terrà il confronto “Il futuro dei servizi pubblici in Toscana”. Interverranno Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario del Partito Democratico Toscana, Filippo Boni, assessore alle Infrastrutture e al Governo del territorio della Regione Toscana, Gianni Lorenzetti, presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture della Regione Toscana, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, Nicola Perini, presidente di Cispel Toscana, Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, e Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico. Coordina Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora. Introduce Saimo Biliotti, responsabile provinciale Servizi Pubblici Locali del Pd Grosseto.

La serata si concluderà alle 22.00, al Bastione Garibaldi, Palco 1 – Spazio Dibattiti, con la musica dal vivo de “I Merendini”, con Giulio Grillo, Marco Ronconi e Stefano Marini.