PIOMBINO. L’attenzione rimane alta, dopo i casi recenti di Dengue segnalati sul territorio toscano. La Regione ne sta seguendo l’evoluzione, assieme alle Asl con cui è in costante raccordo.

Al momento sono stati identificati dieci casi confermati in soggetti che hanno frequentato nel mese di agosto un’area circoscritta fra Piombino e Baratti.

Per questo, come già avvenuto in situazioni analoghe in altre Regioni negli ultimi anni, anche in Toscana è stata rafforzata la sorveglianza epidemiologica e attivate le misure previste per il controllo delle malattie trasmesse da zanzare.