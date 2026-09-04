GROSSETO – Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza l’ordine del giorno presentato da Manuele Bartalucci, consigliere comunale del Partito Democratico. In sostanza quanto proposto dal consigliere Pd e approvato oggi, 4 settembre 2026, impegna il Sindaco a chiedere a Governo e Parlamento la reintroduzione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di provincia. Un atto nato tra i banchi dell’opposizione e votato dall’aula.

«Oggi le circoscrizioni sono consentite solo ai comuni con più di 250.000 abitanti, per effetto di tagli lineari decisi anni fa – dichiara Bartalucci – In un territorio grande come il nostro serve, invece, un canale che porti le istanze delle frazioni all’attenzione dell’amministrazione. I cittadini di molte frazioni oggi non hanno rappresentanti eletti che portino la loro voce dentro il Comune. Con questo voto il Consiglio comunale dà al Sindaco un mandato chiaro: andare a Roma e chiedere che quella soglia venga cambiata».

C’è anche la mozione sui comitati di quartiere

Dal dibattito in Consiglio comunale è uscito anche un secondo punto. «Che riguarda quello che il Comune può fare da solo, senza aspettare il Parlamento – rimarca Bartalucci – Nel 2024 il Consiglio ha approvato la mozione sui comitati di quartiere, presentata dai consiglieri Gabbrielli e Pizzuti. Quella mozione non è mai diventata operativa».

«Mentre la legge nazionale resta quella che è, a Grosseto possiamo muoverci subito – prosegue il consigliere dem – Chiediamo che, entro la fine dell’anno, venga portato in commissione il regolamento attuativo dei comitati di quartiere, con perimetri, modalità di elezione e risorse. Sono strumenti semplici, a costo quasi zero, che servono a far arrivare in Comune i problemi delle periferie e delle frazioni prima che diventino emergenze».

Il gruppo consiliare del Partito Democratico fa sapere che seguirà entrambi i fronti: la richiesta al Governo di modificare la legge e l’attivazione dei comitati di quartiere sul territorio comunale.