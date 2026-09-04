ROCCATEDERIGHI – «Da circa 3 settimane i vicoli e le piazzette di questo piccolo borgo sono invasi da diversi cinghiali a partire dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata alla ricerca di cibo», questa la situazione di disagio e preoccupazione segnalata da una residente del paese.

«Nonostante le segnalazioni già inoltrate a forze dell’ordine e istituzioni affinché vengano presi provvedimenti, a tutt’oggi la situazione è invariata», racconta la donna.

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La cittadina, che ha scritto alla redazione segnalando la situazione, è preoccupata per l’incolumità degli abitanti. «Noi tutti del borgo riteniamo che sia un grave problema di sicurezza – precisa – Ci sono stradine strette, pochissime vie di fuga, persone che passeggiano con i bambini, con i cani, alcuni abitanti hanno disabilità».

Infine, l’appello per una pronta soluzione. «Vogliamo portare alla luce la questione – conclude – affinché venga risolta nel minor tempo possibile».