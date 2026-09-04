FOLLONICA – Grande crescita tecnica squadra agonistica della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica ai Campionati Italiani Giovanili delle Classi in Singolo di vela, andati in scena a Marina di Ravenna.

Un evento di primissimo piano del calendario federale, che ha visto al via ben 110 imbarcazioni nella sola classe ILCA 6. La spedizione follonichese, che per l’occasione ha condiviso la trasferta con gli amici della vicina Piombino, ha dovuto subito fare i conti con un campo di regata estremamente tecnico e selettivo.

Nei primi due giorni dedicati alle qualificazioni, caratterizzati da un vento molto oscillante e da correnti marine complesse da gestire, i portacolori della LNI hanno dimostrato carattere. A brillare in modo particolare è stato Giovanni Lucifora, che ha centrato l’obiettivo d’accesso alla prima metà della classifica, conquistando la qualificazione nella prestigiosa flotta Gold. Accesso alla flotta Silver per i compagni di squadra Edoardo Vignozzi e Pietro Badini.

Dopo una terza giornata di prove complicata per l’intero team, la flotta follonichese ha saputo reagire con orgoglio nella quarta e ultima giornata di regate, sfoderando una prestazione d’orgoglio. Al termine delle prove, Giovanni Lucifora ha chiuso al 43esimo posto nella flotta Gold; ottimi recuperi anche nella flotta Silver, dove Edoardo Vignozzi ha chiuso al 18esimo posto (74esimo assoluto) e Pietro Badini al 34esimo (90esimo assoluto).

La dirigenza e lo staff tecnico della LNI Follonica esprimono grande soddisfazione per i risultati ottenuti in una competizione di altissimo livello, confermando l’ottimo lavoro svolto nella crescita dei giovani talenti del Golfo.