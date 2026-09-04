PRINCIPINA A MARE – 163 mila euro per la manutenzione straordinaria delle aree parcheggio.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria delle aree adibite a parcheggio di viale Tirreno e via Pesce Luna.

I lavori prevedono opere finalizzate a migliorare le condizioni e la funzionalità delle aree di sosta, a beneficio di residenti, turisti e frequentatori della località.

«Con questo intervento investiamo sulla qualità e sulla funzionalità degli spazi pubblici di Principina a Mare – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – Intervenire sulle aree parcheggio significa migliorare il decoro, la sicurezza e la fruibilità di una località che, soprattutto durante la stagione estiva, registra una forte presenza di cittadini e visitatori. Con l’approvazione del progetto esecutivo possiamo procedere con gli atti necessari per arrivare rapidamente all’affidamento e alla realizzazione dei lavori».

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’Amministrazione comunale potrà quindi procedere con gli atti necessari per l’affidamento e la successiva realizzazione dei lavori.