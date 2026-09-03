VENEZIA – C’è un tocco di Maremma che sfila sul red carpet della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. L’edizione di quest’anno vede infatti una presenza d’eccezione legata al territorio grossetano, poiché sarà Giovanni Veronesi a firmare il film di chiusura del festival con la sua nuova pellicola, “Dio ride”.
Un riconoscimento prestigioso che porta sotto i riflettori di Venezia una delle figure più legate alla costa grossetana. Veronesi è a tutti gli effetti un maremmano d’adozione e il suo legame con il territorio è profondo e radicato negli anni, vissuti intensamente a Castiglione della Pescaia, dove ha scelto anche di mettere casa nella splendida cornice di Roccamare.
Questo legame indissolubile con la terra e la comunità locale si è riflesso di recente anche nell’agenda culturale del nostro territorio:
Festa del cinema a mare: “Dio ride” ha segnato la serata conclusiva della rinomata rassegna castiglionese, confermando l’attenzione del regista per il pubblico locale.
Capalbio film festival: Veronesi è stato tra i protagonisti anche della kermesse capalbiese, a testimonianza di una presenza costante e partecipata nelle iniziative culturali della provincia.
Un filo rosso tra la Toscana e la Laguna
L’inserimento di “Dio ride” come film di chiusura al Lido rappresenta il punto d’arrivo di un percorso che valorizza l’intero territorio toscano, visto che le riprese si sono concentrate nelle provincie di Siena, Pisa, Arezzo e Pistoia.
Ora la sua opera si prepara a conquistare la platea internazionale, chiudendo ufficialmente i battenti del festival il 12 settembre e portando un po’ di Toscana e di Maremma fino a Venezia.