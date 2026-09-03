Un riconoscimento prestigioso che porta sotto i riflettori di Venezia una delle figure più legate alla costa grossetana. Veronesi è a tutti gli effetti un maremmano d’adozione e il suo legame con il territorio è profondo e radicato negli anni, vissuti intensamente a Castiglione della Pescaia, dove ha scelto anche di mettere casa nella splendida cornice di Roccamare.