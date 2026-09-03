GROSSETO – Il Comune ha disposto la chiusura alle ore 20.00 e fino alle ore 5.00 del giorno successivo delle attività commerciali di vicinato e della vendita di generi alimentari o misti che comportano la vendita di bevande alcoliche o superalcoliche.

L’ordinanza interessa le aree di via Sonnino, via Mameli, Piazza Marconi, via Trieste, Aurelia Nord, via della Pace, via Aquileia, via Bengasi, via Battisti, Piazza de Maria e via Alfieri.

Sono escluse le rivendite di generi di monopolio e le farmacie, nonché le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e i distributori automatici, per i quali resta anticipato alle ore 20.00 il divieto di vendita di bevande alcoliche di ogni gradazione.

Il provvedimento avrà efficacia per 30 giorni a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio. Le violazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.