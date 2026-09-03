GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 4 settembre alle 9:00.

Di seguito le proposte trattate:

– Comunicazioni istituzionali;

– Comunicazione verbali sedute del 28 luglio 2026 e del 31 luglio 2026 – Presa d’atto;

– ART. 11 L.N. 386 del 30 aprile 1976 – Rimozione vincolo di destinazione d’uso per pubblico e generale interesse su terreni acquisiti dal disciolto Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F) siti in località Il Cristo (Ginanneschi Milano);

– Servizio di refezione scolastica: approvazione nuovo regolamento (Angela Amante);

– Servizio di trasporto scolastico: approvazione nuovo regolamento (Angela Amante);

– Museo Archeologico e d’Arte della Maremma – Rinnovo convenzione MTA – Approvazione bozza di accordo (Luca Agresti);

– Ordine del giorno “Promozione iniziativa volta alla possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento comunale nei comuni capoluogo di provincia”, presentata dal consigliere Bartalucci (PD);

– Ordine del giorno ad oggetto “Diritto a restare: una legge che parla anche alla Maremma”, presentato dal consigliere Marchini (PD);

– Ordine del giorno “Salvaguardia e potenziamento del presidio sanitario territoriale di Via de Amicis nel quartiere di Barbanella” presentato dai consiglieri Lorenzo Lauretano (Fratelli d’Italia) e Andrea Vasellini (Lista civica AVC);

– Ordine del giorno per il ripristino della denominazione originaria della razza canina “pastore maremmano – abruzzese”, presentato dal gruppo lista Vivarelli Colonna sindaco;

– Interrogazione in merito alle azioni svolte dall’amministrazione per la promozione dello sport inclusivo, il sostegno all’accesso delle persone con disabilità alle attività sportive territoriali e l’integrazione nei corsi ordinari, presentata dal consigliere Amedeo Gabbrielli (UDC – Noi Moderati);

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.