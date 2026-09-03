ROCCASTRADA – Il Corri Nella Maremma Uisp scende in campo sabato pomeriggio a Roccastrada con la Marcia Verde, giunta alla 53esima edizione. La manifestazione podistica roccastradina è la seconda più longeva nella storia delle manifestazioni podistiche in provincia di Grosseto (foto d’archivio Malarby).

La manifestazione verrà organizzata dalla Pro Loco Comitato festeggiamenti di Roccastrada con la collaborazione tecnica del Marathon Bike di Grosseto e patrocinata dalla Provincia di Grosseto. Partenza delle categorie giovanili a partire dalle 15.30, mentre la partenza della corsa agonistica è prevista alle 17.30. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Joachim Nshimirimana, mentre tra le donne spiccano le triplette di Antonella Sassi nei primi anni 2000 e di Katerina Stankiewicz nel 2017, 2019 e 2022.