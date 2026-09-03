CASTEL DEL PIANO – Sono 28 i cavalli iscritti al Palio delle Contrade di Castel del Piano e al Memorial Gastone Pioli. Un dato significativo, che conferma la capacità della manifestazione di richiamare proprietari, fantini e addetti ai lavori anche in una fase avanzata della stagione e che accompagna Castel del Piano verso i giorni decisivi del Palio dell’8 settembre.

Dei 28 cavalli iscritti, uno, Bombolone, è stato successivamente ritirato. Restano quindi 27 cavalli che proseguiranno il percorso di selezione.

«Il risultato delle iscrizioni conferma l’interesse dei proprietari per il Palio di Castel del Piano – afferma la sindaca Cinzia Pieraccini –. Sono numeri importanti, soprattutto considerando che anche quest’anno il nostro Palio si sovrappone a quello di Asti. Arrivare alla fine della stagione con 28 cavalli iscritti ci dice che stiamo crescendo e che, anno dopo anno, si sta consolidando la qualità organizzativa della nostra manifestazione. È un riconoscimento al lavoro portato avanti in questi anni, con grande attenzione alla sicurezza, alla qualità della pista e a tutte le condizioni necessarie per accogliere cavalli, proprietari e fantini».

Un dato che l’Amministrazione considera particolarmente significativo riguarda anche il Memorial Gastone Pioli, in programma domenica 7 settembre.

«Il numero dei cavalli iscritti al Memorial conferma quanto questa corsa stia acquisendo sempre maggiore attenzione – prosegue Pieraccini –. È un appuntamento sul quale vogliamo continuare a investire, perché rappresenta un’occasione importante sia per i cavalli più giovani sia per i fantini emergenti. Il Memorial ha una propria identità forte all’interno dei giorni del Palio e vogliamo che continui a crescere».

Palio di Castel del Piano: nomi e ruoli

Questo l’elenco completo dei cavalli iscritti: Unamore, Eccolo Aa, Bagnolo, Doctor Donald, Dovizia, Caveau, Eros Orotellese, Volpino, King Rio, Demoni Aa, Bombolone (ritirato), Benito Baio Aa, Daredevil Aa, Benito Aa, Era D’Onore Aa, Dada Aa, Moresco Aa, Faccia Tosta Aa, Veranu, Contessa Luna Aa, Generosu Aa, Femelicamu Aa, Golden Riu Aa, Estrella Olianesa Aa, Fakhedi Bella Aa, Espu Aa, Corinne Clar Aa e Comancio Aa.

Ufficializzato anche il nome del mossiere del Palio 2026, che sarà Davide Busatti.

La Commissione veterinaria è composta dai dottori Guido Castellano, Paolo Nardi, Aldo Grasselli e Stefano Calbucci, chiamati a seguire gli aspetti sanitari e di tutela dei cavalli nelle fasi che precedono la corsa.

Confermato inoltre, per il terzo anno, il premio al miglior cavallo del Memorial Gastone Pioli, offerto dall’associazione proprietari, allenatori e allevatori di cavalli da Palio. A scegliere il cavallo a cui assegnare il riconoscimento sarà una commissione composta dal dottor Paolo Nardi, componente della Commissione veterinaria comunale; dalla vicesindaca del Comune di Castel del Piano Arianna Arezzini; da Roberto Bonucci e Antonio Dami, membri dell’associazione.

Il premio destinato al vincitore del Memorial Gastone Pioli sarà invece realizzato dall’artigiano locale Stefano Patrizi.

Il programma entra nel vivo domenica 6 settembre, quando alle 14.30 sono previste le batterie di selezione dei cavalli. A seguire si terrà uno dei momenti più attesi, con l’assegnazione dei cavalli alle quattro contrade.

Lunedì 7 settembre, alle 9.30, è in programma la prima prova del Palio. Alle 16 spazio alle corse dei cavalli del Memorial Gastone Pioli, mentre alle 18.30 si terrà la seconda prova del Palio. La giornata si concluderà alle 21 con le tradizionali cene propiziatorie nelle contrade.