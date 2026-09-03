ORBETELLO – Il 6 settembre torna in Feniglia la giornata dedicata alla sicurezza in mare con il terzo memorial dedicato a Renè Mantovani, un appuntamento ormai annuale fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Orbetello e dalla madre di Renè, la dottoressa Chiara Mantovani.

Una delegazione interforze sarà presente domenica in Feniglia, presso lo stabilimento “Da Braccio”, per una mattinata dedicata alla prevenzione, alla formazione, alla dimostrazione e alla sensibilizzazione sulla sicurezza in mare, con attività aperte a tutta la cittadinanza, con l’ausilio della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali, della Polizia Locale di Orbetello, della Cri Costa d’Argento, della Misericordia di Albinia e con il supporto di due associazioni che addestrano cani per il salvamento, la Società Amatori Terranova e l’Akun Island.

«Ringrazio – sottolinea l’assessore alle politiche del mare del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – tutti coloro che si sono messi a disposizione per l’organizzazione di questa iniziativa che ormai è un appuntamento fisso dedicato alla promozione delle buone pratiche in mare. Un tema, quello della sicurezza in mare, che sta molto a cuore alla nostra amministrazione, ragion per cui ci siamo impegnati molto per sensibilizzare cittadini e turisti a vivere le nostre spiagge in modo prudente e consapevole, tutelando particolarmente i più fragili, i bambini e gli anziani».

«Ringrazio inoltre la dottoressa Chiara Mantovani – aggiunge Poccia – la madre di Renè, che ha perso il figlio proprio in Feniglia per un incidente in mare e che ha vissuto il dolore più grande che si possa esperire ma, nonostante tutto, ha scelto di trasformare un dramma in azioni positive rivolte al prossimo. Chiara ci ha ispirati e supportati nell’organizzazione di questa manifestazione per Renè, che non ne ricorda la scomparsa, ma ne celebra la vita: la straordinaria umanità di un giovane onesto e sensibile, che ha lasciato un segno indelebile e dolce in molte delle vite che ha sfiorato. Invitiamo quindi a partecipare a questa iniziativa che celebra la vita e fornisce degli strumenti utili a proteggerla fattivamente».

La manifestazione avrà inizio alle 9.30 e prevede dimostrazioni operative di soccorso, prevenzione e sicurezza, informazione e formazione e laboratori per bambini. L’appuntamento è sulla spiaggia della Feniglia presso lo stabilimento “Da Braccio”.