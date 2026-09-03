GROSSETO – Settembre continua a mostrare il volto dell’estate in Maremma. Oggi, giovedì 3 settembre, e domani, venerdì 4 settembre, sulla provincia di Grosseto saranno protagonisti sole, cieli generalmente sereni e temperature elevate. L’alta pressione garantirà infatti condizioni di tempo stabile, mentre venerdì il caldo si farà ancora più intenso nelle zone interne, con punte intorno ai 35 gradi.

Oggi sole e caldo in tutta la provincia

Per giovedì 3 settembre 3BMeteo prevede sulla Maremma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni significative. A Grosseto le temperature sono previste tra 19 e 35 gradi. Sul nord della provincia Follonica si attesta indicativamente sui 17-32 gradi, mentre nell’area di Massa Marittima le massime potranno superare i 30 gradi. Più fresco naturalmente sull’Amiata, con valori attorno ai 14-21 gradi. A sud Orbetello farà registrare circa 23-29 gradi, mentre sul Monte Argentario i valori saranno più contenuti grazie all’influenza del mare, attorno ai 21-28 gradi.

Venerdì 4 settembre caldo in aumento

Situazione molto simile venerdì 4 settembre, quando l’alta pressione continuerà a dominare. Sole e cielo sereno o poco nuvoloso interesseranno praticamente tutta la provincia, ma con temperature ancora elevate. A Grosseto sono attesi valori intorno ai 21-35 gradi, mentre Follonica potrà raggiungere i 34 gradi. Anche nell’area di Massa Marittima il caldo sarà intenso, con valori localmente sui 35 gradi.

Decisamente più gradevole il clima sull’Amiata, dove 3BMeteo indica circa 16-22/23 gradi. Nel sud della provincia Orbetello oscillerà tra 24 e 30 gradi, mentre sul Monte Argentario si resterà intorno ai 23-29 gradi.

Venti e mare

Oggi i venti saranno generalmente deboli, con una componente settentrionale e rinforzi di Maestrale lungo la costa. Il mare sarà in prevalenza poco mosso. Venerdì prevarranno invece brezze deboli, con rotazione delle correnti verso i quadranti occidentali e sud-occidentali nel corso della giornata. Anche il mare resterà poco mosso. Il Centro Funzionale Regionale conferma per venerdì cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime in aumento, con punte regionali fino a 35-36 gradi nelle pianure.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo