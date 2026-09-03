GROSSETO – Doppio traguardo per il professor Alessio Casagli. Il giovane insegnante del Polo “Aldi” di Grosseto ha appena dimostrato che «studio e sport possono essere assolutamente conciliabili e che, anzi, la loro sinergia può portare risultati brillanti» racconta la scuola: l’insegnante ha all’attivo una pubblicazione scientifica di livello internazionale (“Satellite detection of diffuse tectonic CO2 degassing in the East African”) e una serie di ottimi tempi e piazzamenti ai Campionati europei Master, tra cui spicca uno splendido quarto posto nei 400 misti M40.

Studio e sport, la stessa passione

Entrambi i traguardi sono frutto di lavoro duro e passione, entrambi motori che stanno alla base della ricerca scientifica e dell’attività sportiva.

I ringraziamenti

Il professore ringrazia «la società Ncf di Firenze e la Virtus di Buonconvento, grazie alla quale si è potuto allenare presso la piscina provinciale di Grosseto».

«Un grazie speciale, infine, all’allenatore Marco Bravi», che ha accompagnato Alessio Casagli nel duro percorso che lo ha portato a ottenere questi risultati.

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