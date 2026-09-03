GROSSETO – Prosegue la Festa regionale de l’Unità alle Mura Medicee di Grosseto.
Di seguito gli appuntamenti in programma per venerdì 4 settembre:
Ore 17:30 — Bastione Garibaldi
Spazio Cultura 2: Il Lavoro Culturale
Altri grossetani, altri provinciali
Intervengono Michele Gandolfi, Riccardo Innocenti e Federico Masci, del Comitato scientifico della Fondazione Luciano Bianciardi.
Coordina Lucia Matergi, direttrice della Fondazione Luciano Bianciardi.
Ore 18:30 — Bastione Molino a Vento / Cinghialino
Spazio Dibattiti 4
Energia del cambiamento: ricerca e innovazione per la salute delle persone e del Pianeta
Intervengono Roberto Battiston, Lorenzo Basso, Chiara Appendino, Alberto Pandolfo e Andrea Casu.
Coordina Cristina Del Tutto, direttrice di Radio Parlamentare.
Introduce Stefano Gosti, responsabile Energia Pd Grosseto.
Ore 21:00 — Bastione Garibaldi
Palco 1 – Spazio Dibattiti
Lady Francesca
Dimostrazione di tutti i corsi di ballo e danza offerti dalla scuola.
Ore 21:00 — Bastione Molino a Vento / Cinghialino
Spazio Dibattiti 3
Scuola: investire sul sapere, costruire il domani
Intervengono Simona Malpezzi, Piero Fassino, Cristina Manetti, Luca Menesini, Alessandra Vegni, Roberto Malzone e Carlo Romanelli.
Coordina Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima.
Introduce Paola Giannelli, responsabile Scuola Pd Grosseto.
Ore 22:00 — Bastione Garibaldi
Palco 1 – Spazio Dibattiti
Musica live
Sul palco Agata Betti, cantautrice, e SeeD, con il loro sound grunge/rock.