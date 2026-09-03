GROSSETO – Prosegue la Festa regionale de l’Unità alle Mura Medicee di Grosseto.

Di seguito gli appuntamenti in programma per venerdì 4 settembre:

Ore 17:30 — Bastione Garibaldi

Spazio Cultura 2: Il Lavoro Culturale

Altri grossetani, altri provinciali

Intervengono Michele Gandolfi, Riccardo Innocenti e Federico Masci, del Comitato scientifico della Fondazione Luciano Bianciardi.

Coordina Lucia Matergi, direttrice della Fondazione Luciano Bianciardi.

Ore 18:30 — Bastione Molino a Vento / Cinghialino

Spazio Dibattiti 4

Energia del cambiamento: ricerca e innovazione per la salute delle persone e del Pianeta

Intervengono Roberto Battiston, Lorenzo Basso, Chiara Appendino, Alberto Pandolfo e Andrea Casu.

Coordina Cristina Del Tutto, direttrice di Radio Parlamentare.

Introduce Stefano Gosti, responsabile Energia Pd Grosseto.

Ore 21:00 — Bastione Garibaldi

Palco 1 – Spazio Dibattiti

Lady Francesca

Dimostrazione di tutti i corsi di ballo e danza offerti dalla scuola.

Ore 21:00 — Bastione Molino a Vento / Cinghialino

Spazio Dibattiti 3

Scuola: investire sul sapere, costruire il domani

Intervengono Simona Malpezzi, Piero Fassino, Cristina Manetti, Luca Menesini, Alessandra Vegni, Roberto Malzone e Carlo Romanelli.

Coordina Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima.

Introduce Paola Giannelli, responsabile Scuola Pd Grosseto.

Ore 22:00 — Bastione Garibaldi

Palco 1 – Spazio Dibattiti

Musica live

Sul palco Agata Betti, cantautrice, e SeeD, con il loro sound grunge/rock.