GROSSETO – «Quante altre famiglie devono essere lasciate sole, consumate dalla fatica, dalla paura, dalla burocrazia e dall’assenza di un sostegno adeguato, prima che qualcuno decida che i nostri figli e le nostre famiglie meritano davvero di essere seguiti?» è la domanda lacerante di Elena Chelotti, presidente dell’associazione Biglie sciolte, madre e caregiver di un ragazzo quasi adolescente.

Una campagna per essere visti

Anche Elena, come tanti genitori di ragazzi autistici o con disabilità, da qualche giorno sta partecipando alla campagna spontanea “da soli non ce la facciamo più”.

La frase è la stessa che due genitori stremati hanno lasciato scritta prima di suicidarsi con la propria bambina. Perché c’è forse una cosa anche più difficile di prendersi cura di un bambino, poi un ragazzo e infine un uomo o una donna disabile per tutta la vita, ed è quella di essere lasciati soli, di non essere visti, di doversi far carico da soli di tutto, rinunciando spesso anche al lavoro perché molti di questi ragazzi non possono restare mai soli, un cordone ombelicale mai reciso e non per volontà di genitori e figli, ma perché non c’è nessuno che possa farsi carico, anche poche ore, delle esigenze speciali di molti ragazzi.

Genitori che guardano al futuro, anche a lungo termine, con il terrore di non sapere chi potrà occuparsi dei propri ragazzi in uno Stato indifferente che non mette risorse sulla disabilità, che lascia sulle spalle delle famiglie il peso totale della cura e dell’accudimento.

La campagna #dasolinoncelafacciamopiù nasce probabilmente proprio per essere visti. Perché spesso la società tende a rimuovere la disabilità semplicemente fingendo non ci sia, come polvere da nascondere sotto il tappeto. Non la si sa affrontare e allora quasi la si nega. La si “dimentica”, la si mette in un angolo, anzi dietro l’angolo, anzi in fondo, più giù. La si nega, ma c’è. Queste famiglie ci sono. E sono sole ad affrontare difficoltà che giorno dopo giorno pesano sempre di più.

«È troppo facile parlare di inclusione, diritti, assistenza e sostegno quando succede una tragedia – continua -. È troppo facile commuoversi per qualche giorno e poi tornare alla normalità. La vera domanda è: cosa facciamo prima. Prima che un genitore non dorma più. Prima che la stanchezza diventi disperazione».

«Non vogliamo giustificare, ma capire»

«Non vogliamo giustificare ciò che è accaduto – afferma Elena Chelotti -. Non possiamo farlo. Una bambina è morta ed è una tragedia terribile. Ma non ci basta chiamare “assassini” quei genitori e chiudere lì la questione».

«Noi vogliamo chiederci come si possa arrivare a una disperazione tanto profonda senza che nessuno riesca ad accorgersene e a intervenire. Le famiglie con figli disabili vengono lasciate sempre più sole. Mancano neuropsichiatri, terapisti, educatori, servizi e sostegni. Ci sono genitori che non dormono, che rinunciano al lavoro, alla propria vita, e che non sanno quale futuro li aspetti».

«Chiediamo responsabilità e sostegno»

«“Da soli non ce la facciamo più” non è solo la frase della disperazione di una famiglia che sta avendo condivisione su Facebook. È la realtà. È un grido d’aiuto – continua -. Comprendere non significa assolvere. Significa avere il coraggio di dire che una tragedia così non nasce nel vuoto. Quando una famiglia arriva allo stremo, la società non può accorgersene soltanto dopo che è successo l’irreparabile. Non chiediamo giustificazioni. Chiediamo responsabilità, prevenzione e sostegno. Perché nessuna famiglia dovrebbe essere lasciata sola fino a questo punto».