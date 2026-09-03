ROCCALBEGNA – Proseguono senza sosta le ricerche della donna di 86 anni scomparsa venerdì 28 agosto nel territorio comunale. Le operazioni continuano a seguito della riunione tecnica di coordinamento che si è tenuta presso la Prefettura di Grosseto.

Il dispositivo di ricerca fa capo al Posto di Comando Avanzato allestito dai Vigili del Fuoco, dal quale vengono coordinate le squadre impegnate sul territorio. Sono in campo oltre 11 operatori dei Vigili del Fuoco appartenenti ai diversi nuclei e alle specializzazioni coinvolte nelle ricerche.

Tra il personale impiegato figurano gli operatori TAS, specializzati in Topografia Applicata al Soccorso, le unità cinofile e la squadra operativa del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Arcidosso.

Alle ricerche partecipano anche i Carabinieri della Stazione di Roccalbegna, la Croce Rossa Italiana – Delegazione di Roccalbegna, l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana e numerosi volontari.

Le zone da controllare sono state suddivise e organizzate con il coordinamento del personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso, con l’obiettivo di garantire una copertura sistematica del territorio e razionalizzare l’impiego delle squadre.

Sono attualmente al lavoro anche le unità cinofile dei Vigili del Fuoco, impegnate a setacciare le aree individuate nell’ambito del piano di ricerca.

Le operazioni proseguiranno sotto il coordinamento del Posto di Comando Avanzato e in raccordo tra tutte le forze, gli enti e le organizzazioni impegnate nelle ricerche dell’86enne.