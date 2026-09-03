GROSSETO – Diciotto esibizioni, 59 concorrenti, un unico trofeo da conquistare e una serata che racchiude il meglio di un’intera estate vissuta tra talento, spettacolo, partecipazione e solidarietà. È tutto pronto per la finalissima della 23ª edizione di “Dilettando con Avis”, in programma sabato 5 settembre alle ore 21 al Teatro Moderno di Grosseto.

L’ingresso alla serata sarà gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Sul palco del Teatro Moderno saliranno i protagonisti che, tappa dopo tappa, hanno conquistato l’accesso alla finalissima, pronti a contendersi il prestigioso Premio “Natalino Galgani”, istituito in memoria di una figura molto conosciuta e amata a Grosseto.

La finale rappresenta il momento culminante di un’edizione particolarmente significativa per la manifestazione, che nel 2026 ha attraversato numerosi comuni e località della Maremma, portando sul palcoscenico cantanti, ballerini, musicisti, attori, ginnasti e performer di ogni età e disciplina.

Un percorso che ha preso il via il 17 luglio da Scansano, per poi proseguire a Cinigiano, Magliano in Toscana, Principina a Mare, Sassofortino, Massa Marittima e Castell’Azzara, prima della semifinale del 29 agosto al Tresort Oil Glamping di Principina Terra e dell’atteso appuntamento conclusivo nel capoluogo.

“Dilettando con Avis – spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è una manifestazione che negli anni ha saputo conquistarsi un posto speciale nel cuore della nostra comunità. La sua forza sta nella capacità di mettere insieme persone, generazioni e territori diversi, dando a tanti ragazzi e adulti l’opportunità di mettersi in gioco e di vivere l’emozione del palcoscenico.

Grosseto è orgogliosa di ospitare ancora una volta la finalissima al Teatro Moderno, perché questa manifestazione rappresenta bene la vitalità del nostro territorio e la capacità della Maremma di esprimere talento e creatività. Ma c’è un valore ancora più importante che accompagna ogni edizione: il legame con Avis e la promozione della cultura della donazione. È un messaggio concreto di solidarietà che, attraverso lo spettacolo e la televisione, può raggiungere tantissime persone. A tutti i concorrenti rivolgo il mio più grande in bocca al lupo”.

“Arrivare alla finalissima – dichiara l’assessore alla Cultura Luca Agresti – significa celebrare non soltanto una gara, ma un percorso che durante tutta l’estate ha coinvolto comunità e territori. Dilettando con Avis ha una caratteristica che considero particolarmente preziosa: riesce a valorizzare il talento delle persone, anche quando non sono professionisti, e contemporaneamente costruisce occasioni di incontro e di partecipazione.

Il Comune di Grosseto è lieto di accogliere al Teatro Moderno questo ultimo atto, che rappresenta una vera festa dello spettacolo. Quest’anno, inoltre, la manifestazione ha ulteriormente ampliato la propria dimensione televisiva, diventando un importante veicolo promozionale per la Maremma. Accanto alla cultura e all’intrattenimento rimane poi centrale il messaggio di Avis: ricordare l’importanza della donazione di sangue e plasma significa utilizzare lo spettacolo anche come strumento di sensibilizzazione e di responsabilità verso gli altri”.

Saranno 18 le esibizioni finaliste, per un totale di 59 concorrenti, rappresentativi di discipline molto diverse: canto, danza, hip hop, break dance, ginnastica, pole dance, flag pole, calisthenics, batteria, fisarmonica e performance multidisciplinari.

I finalisti sono:

1. Nicola Carobene – 1° posto Scansano – cantante

2. Pomont Funk – 2° posto Scansano – hip hop

3. Manuel Reginali – 1° posto Cinigiano – batterista

4. Breakfamily – 2° posto Cinigiano – break dance

5. Bianca Boldrini – 1° posto Campeggio Principina – cantante

6. Fiamma Biagioni – 2° posto Campeggio Principina – cantante

7. Serena Marku – 1° posto Magliano in Toscana – cantante

8. Melissa e Noemi – 2° posto Magliano in Toscana – pole dance

9. Gymlab – 1° posto Massa Marittima – flag pole e calisthenics

10. Rachele Veniero – 2° posto Massa Marittima – cantante

11. Anima Mediterranea – 1° posto Sassofortino – danza

12. Flexy Flags – 2° posto Castell’Azzara – flag pole

13. Evelin Quku – 1° posto Castell’Azzara – fisarmonica

14. Lorenzo Pinzuti – vincitore del Contest del Giunco – cantante

15. Chiaro Scuro – 2° posto semifinale – canto e ballo

16. Leda Morini – 3° posto semifinale – ballo

17. Valentina Medoli – 3° posto semifinale – cantante

18. Lil Queen – 4° posto semifinale – hip hop

Il percorso di questa edizione ha raccolto complessivamente 89 esibizioni, con 17 protagonisti nella semifinale del Tresort, per un totale di circa 170 concorrenti coinvolti e oltre 180 giurati nell’intero viaggio della manifestazione.

Il Premio “Natalino Galgani”

Al vincitore assoluto sarà assegnato il Premio “Natalino Galgani”, il trofeo dedicato alla memoria di una figura molto conosciuta a Grosseto e particolarmente legata a intere generazioni di giovani.

Si tratta di una scultura in bronzo realizzata nel 1985 dall’artista Lucio Parigi e donata dall’Avis di Grosseto. L’opera rappresenta la vittoria e viene rimessa in palio ogni anno: sulla base viene inciso il nome del vincitore, costruendo nel tempo un vero e proprio albo d’oro della manifestazione.

La vincitrice della precedente edizione, Andrea Barbieri, sarà quindi chiamata a riconsegnare il trofeo, che poche ore dopo avrà un nuovo nome inciso sulla propria base.

Oltre al vincitore assoluto saranno assegnati altri riconoscimenti: secondo e terzo posto, Premio del pubblico Lilt, Premio speciale Miller Italia, Premio speciale del Contest “Il Giunco”, Premio speciale giovani speranze “Dino Seccarecci” assegnato dall’associazione La Farfalla e Premio speciale “Ballo e Danza” Finanza&Friends.

Spettacolo e solidarietà

Fin dalla sua nascita, Dilettando con Avis ha scelto di affiancare alla dimensione dello spettacolo un messaggio sociale preciso: la promozione della donazione di sangue e plasma.

“Il nostro obiettivo più importante – sottolinea Carlo Sestini, ideatore e conduttore della manifestazione – è riuscire, attraverso lo spettacolo, a parlare alle persone di donazione. Dilettando con Avis non è soltanto una gara: è un incontro tra spettacolo e solidarietà. Durante la finalissima non mancheranno quindi momenti dedicati ad Avis e alla sensibilizzazione sul valore del dono.

Anche durante i mesi estivi la necessità di sangue e plasma rimane alta e crediamo che utilizzare un palcoscenico e una vetrina televisiva così importanti per lanciare questo messaggio sia una responsabilità, prima ancora che un’opportunità. Se anche una sola persona, guardando Dilettando, decidesse di diventare donatore, avremmo raggiunto un risultato straordinario”.

La manifestazione è infatti cresciuta nel tempo anche dal punto di vista televisivo. Le puntate dell’edizione 2026 sono state trasmesse da numerose emittenti e piattaforme, mentre la finalissima rappresenterà il punto più alto della crescita televisiva del format, con una diffusione ancora più ampia.

Una vetrina per Grosseto e la Maremma

La dimensione televisiva rappresenta anche un importante strumento di promozione territoriale. Il viaggio di Dilettando ha attraversato Scansano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Principina, Sassofortino, Massa Marittima e Castell’Azzara, trasformando ogni tappa in un’occasione per raccontare persone, luoghi e comunità.

La finalissima di Grosseto completa questo percorso e porta nel capoluogo i migliori protagonisti dell’edizione, offrendo contemporaneamente alla città una significativa vetrina mediatica.

L’edizione 2026 ha inoltre registrato una significativa crescita della diffusione televisiva, con le puntate distribuite attraverso emittenti regionali, altre televisioni locali, web tv e piattaforme streaming.

L’ospite: il gruppo #104

Ospite della finalissima sarà #104, nuovo gruppo grossetano che si è imposto a livello nazionale vincendo il festival “Autori al Centro” ad Amelia, con una canzone nata quasi per caso e diventata un progetto musicale capace di portare un messaggio profondo e attuale.

Il brano “Slow Life”, scritto da Mirco Pierattoni, insegnante di sostegno all’Istituto Fossombroni di Grosseto, insieme al collega Stefano Rosini, affronta il tema della necessità di rallentare, recuperare i propri spazi e sottrarsi ai ritmi sempre più veloci della società contemporanea.

La formazione che salirà sul palco di Dilettando è composta da Mirco Pierattoni (voce e chitarra acustica), Flavio Mazzini (chitarra elettrica), Damiano Galli (basso), Andrea Panconi (batteria), Cristina Baccini (supporto vocale e cori) e Stefano Rosini (cori). Parole e musica sono firmate da Mirco Pierattoni.

La squadra

A condurre la finalissima sarà Carlo Sestini, affiancato da Paco Perillo e dalle vallette Vanessa Guadagno, Sara Buccolieri e Deborah Capecchi.

La squadra che da anni lavora alla realizzazione della manifestazione è composta dalla regista Orsola Vigorito, dalla responsabile e coordinatrice delle giurie Marisa Lunghini, dalla responsabile di palco Silvia Bertini, da Forindo Rosa per il supporto alla produzione, dai cameraman Samuele Cottini, Paolo Carpieti e Gianfranco D’Agostino, dai tecnici Gianluca Rallo, Alberto e Caterina Guazzi, e dai fotografi di scena Loriano Bartalucci e Florindo Rosa. Le scenografie e la grafica sono curate da CTP 2000.

Una rete di istituzioni, associazioni e imprese

La crescita di Dilettando con Avis è stata resa possibile grazie a una rete di amministrazioni, associazioni e realtà imprenditoriali che hanno scelto di sostenere il progetto.

Un ringraziamento particolare va alla Fondazione CR Firenze, che ha accompagnato l’edizione 2026, e alle amministrazioni comunali di Scansano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Massa Marittima e Castell’Azzara, insieme alle realtà che hanno collaborato alle diverse tappe: Cantina I Vignaioli del Morellino di Scansano, Auser di Scansano, Anpas di Sassofortino, Campeggio Principina, Avis di Massa Marittima, Avis di Castell’Azzara e Tresort Oil Glamping.

“Una manifestazione di queste dimensioni – conclude Sestini – può crescere soltanto grazie alla collaborazione di una comunità ampia. Voglio quindi ringraziare le amministrazioni, le Avis, le associazioni, la Fondazione CR Firenze, gli sponsor, i media partner e soprattutto tutte le persone che durante l’estate hanno lavorato perché ogni tappa potesse andare in scena. Un ringraziamento speciale va alla mia squadra, che da anni condivide con me questa avventura”.

Gli sponsor

A sostenere l’edizione 2026 sono Miller Italia, Campeggio Principina, Conad, Lux Events Italia, Elettromeccanica Moderna, Generali di Maurizio Marraccini, Spirulina Becagli, Tresort Oil Glamping, Banca Tema, Cantina La Cura, insieme alle altre realtà che hanno creduto nel progetto.

Il sostegno degli sponsor conferma la capacità di Dilettando con Avis di mettere in relazione imprese, istituzioni, associazioni, televisione e spettacolo attorno a un progetto comune nel quale l’intrattenimento diventa anche veicolo di solidarietà e promozione del territorio.

La programmazione televisiva

La finalissima sarà trasmessa, tra gli altri, su Toscana TV e Siena TV, secondo il calendario indicato dall’organizzazione:

16 settembre, ore 21.30 – Toscana TV, canale 11

17 settembre, ore 00.30 – Toscana TV, canale 11

10 ottobre, ore 21 – Siena TV, canale 91

11 ottobre, ore 14 – Siena TV, canale 91

Il calendario dell’edizione 2026

17 luglio – Scansano

22 luglio – Cinigiano

23 luglio – Magliano in Toscana

29 luglio – Principina a Mare

1° agosto – Sassofortino

7 agosto – Massa Marittima

10 agosto – Castell’Azzara

29 agosto – Semifinale, Tresort Oil Glamping – Principina Terra

5 settembre – Finalissima, Teatro Moderno – Grosseto

L’appuntamento conclusivo è quindi per sabato 5 settembre alle ore 21 al Teatro Moderno di Grosseto. Ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.