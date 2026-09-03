ROCCASTRADA – «Invitiamo chiunque abbia a cuore la pace e il diritto del popolo palestinese alla vita, all’autodeterminazione e alla libertà, e abbia a cuore anche la propria coscienza e umanità, a partecipare al presidio di sabato 5 settembre ore 17.00 a Ribolla organizzato dal “Collettivo Diritti in Palestina“» questo l’invito della federazione di Grosseto di Rifondazione Comunista.

Rifondazione spiega poi da dove tutto nasce, ovvero dal progetto dell’impianto agrivoltaico, appunto, a Ribolla. «È bastata una visura camerale perché il “Collettivo Diritti in Palestina” scoprisse che dalla società SPV Energy, con capitale di 2.500 € e nessun dipendente, si arrivasse alla israeliana Shikun & Binui Energy», ricorda.

«Questa società, che ha già ottenuto dalla Regione Toscana l’approvazione della Valutazione Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su 35 ettari di terreno agricolo a Ribolla nel Comune di Roccastrada, è stata ed è parte attiva della macchina del genocidio a Gaza, della pulizia etnica a Gerusalemme e in Cisgiordania, dell’occupazione delle alture siriane del Golan: sono opera sua e di sue controllate la costruzione di barriere che imprigionano Gaza e i territori occupati illegalmente, l’edificazione di basi militari e di infrastrutture al servizio delle colonie illegali e dell’esercito», denuncia la federazione.

«Il “Comitato Diritti in Palestina“, a cui va il nostro ringraziamento per aver messo in luce la vera natura di SPV Energy e a cui va tutta la nostra solidarietà in appoggio – precisa – ha dettagliatamente documentato gli elementi di diritto internazionale e le deliberazioni della Corte Internazionale di Giustizia e del Tribunale Penale Internazionale, che non solo evidenziano e condannano i crimini di Israele, ma esortano paesi terzi a non favorire relazioni commerciali e finanziarie che contribuiscano al mantenimento dell’occupazione e dei crimini che ne conseguono».

La federazione invita le istituzioni a negare l’autorizzazione. «L’Italia deve ottemperare ai suoi obblighi relativi al Diritto Penale Internazionale e così gli Enti territoriali, Regione Toscana compresa, alla quale chiediamo con forza di negare l’autorizzazione unica energetica a SPV Energy».

«Le aziende israeliane non si fermano a Ribolla, Gavorrano e Grosseto – ricorda la federazione di Rifondazione Comunista Grosseto – hanno ottenuto e stanno chiedendo l’autorizzazione in numerose altre province italiane mettendo le mani su settori strategici per la sicurezza nazionale, come l’energia e i sistemi della cosiddetta cybersicurezza».

«Stiamo mettendo in mano a un Paese estero, per di più responsabile di genocidio, pulizia etnica, tortura, segregazione, uccisione e mutilazione di decine di migliaia di bambini la nostra sovranità e sicurezza in settori decisivi, rendendoci così ricattabili e sottomessi politicamente: bel risultato per un Governo che si proclama sovranista – puntualizza – Rifondazione ritiene che ora la battaglia essenziale sia respingere l’appropriazione israeliana dei nostri territori e dei settori strategici, ma che sia anche necessario aprire un dibattito su come attuare l’indispensabile e urgentissima conversione energetica qui ed ora se non vogliamo un futuro tragico sconquassato dai disastrosi effetti del mutamento climatico».

«Vogliamo la programmazione e la gestione pubblica della transizione – conclude Rifondazione Comunista – che coinvolga le realtà locali con ingenti investimenti pubblici sottratti al riarmo, utilizzando tetti di edifici civili, agricoli e industriali, cave dismesse, bordi autostradali ecc. lasciando libero il suolo agricolo per un’agricoltura rigenerativa che dovrà riprogettarsi per resistere ai mutamenti climatici, riuscire a nutrirci e a garantire il giusto reddito agli agricoltori. Va realizzata una transizione energetica, diffusa e democratica i cui vantaggi e proventi vadano a cittadini, Enti locali e Stato e non spariscano nelle mani del profitto e della speculazione finanziaria».