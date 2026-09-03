GROSSETO – L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027, con un’offerta formativa rivolta a bambini, ragazzi e adulti e pensata sia per chi desidera avvicinarsi alla musica sia per chi intende intraprendere un percorso di formazione avanzata.

Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 7 settembre. Il primo appuntamento per conoscere da vicino la scuola, i docenti e le attività proposte sarà l’open day del 21 settembre alle ore 17.00. Dall’1 all’8 ottobre si svolgerà inoltre la “Settimana aperta a scuola”, un’ulteriore occasione per scoprire gli strumenti, approfondire i diversi percorsi e orientarsi nella scelta del corso.

Accanto ai corsi tradizionali e pre-accademici, realizzati anche in convenzione con il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, l’Istituto propone il Dipartimento jazz e moderno, musicoterapia, propedeutica musicale per i più piccoli, il coro VoceLibera e il corso di fenomenologia della musica.

Tra le novità dell’anno scolastico 2026-2027 figurano “Scrivere in jazz“, dedicato all’armonia, all’arrangiamento e alla composizione per i linguaggi moderni, e “Ukuland“, il percorso per bambini che unisce l’apprendimento dell’ukulele al canto e alla composizione di una canzone. Torna anche quest’anno, infine, il corso “La storia del jazz“.

«La nuova offerta formativa conferma la volontà dell’Istituto Giannetti di essere una scuola aperta, capace di rivolgersi a persone di età, interessi e livelli di preparazione differenti – dichiara il maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” – Ai percorsi ormai consolidati abbiamo affiancato nuove proposte dedicate in particolare al jazz, alla composizione e ai bambini, continuando a garantire una preparazione seria e qualificata. La musica può essere una passione, uno strumento di crescita personale o l’inizio di una professione: il nostro compito è accompagnare ogni allievo nel percorso più adatto alle sue aspirazioni».

Dal 7 settembre la segreteria sarà aperta il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18, il martedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 18, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Istituto al numero 0564 453128 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].