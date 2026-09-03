GROSSETO – «È deprimente che un tema importante e centrale per la vita delle persone come quello della sanità diventi argomento strumentale per scontri da campagna elettorale». Cgil, Funzione pubblica Cgil e Spi Cgil intervengono sulla riorganizzazione delle attività chirurgiche della Asl Toscana sud est e sulla polemica che si è aperta negli ultimi giorni.

A prendere posizione sono Monica Pagni della Cgil, Roberto Carletti della Funzione pubblica ed Erio Giovannelli dello Spi, che distinguono il merito della riorganizzazione dal metodo seguito dall’Azienda sanitaria.

«La delibera del 28 agosto scorso della Ausl Toscana sud est, su cui si è consumata la polemica, è un atto d’indirizzo rispetto al quale è sicuramente lecito chiedersi se sia stato opportuno adottarlo alla vigilia del trasferimento del direttore generale. Ma non si può confondere una questione di metodo con il merito delle scelte sulla riorganizzazione delle attività chirurgiche».

Secondo i sindacati, nel corso degli anni la maggior parte delle risorse è stata destinata alla rete ospedaliera, «comunque ridotta rispetto al passato», sacrificando invece i servizi territoriali di prossimità, particolarmente importanti in una provincia caratterizzata da grandi distanze e da una popolazione distribuita su un territorio molto vasto.

Un’inversione di tendenza, sottolineano Cgil, Fp e Spi, è iniziata soltanto recentemente grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla realizzazione delle Case di comunità. Strutture che, secondo i sindacati, rischiano però di non riuscire a svolgere pienamente la propria funzione a causa della carenza di personale.

In questo quadro viene valutato positivamente il recente accordo tra Asl Toscana sud est e medici di medicina generale, considerato uno dei primi segnali verso un maggiore rafforzamento della sanità territoriale.

«Non sorprende quindi e non scandalizza – spiegano Pagni, Carletti e Giovannelli – che si ipotizzino razionalizzazioni organizzative, come nel caso delle attività chirurgiche, soprattutto se basate su criteri di garanzia clinica. Il problema vero, invece, è che continua a difettare il metodo».

Ed è proprio sul metodo che si concentra la critica più netta. Secondo i rappresentanti sindacali, sia la politica sia l’Azienda sanitaria continuano ad affrontare l’organizzazione della sanità «in modo parziale e frammentato»: da una parte i sindaci sarebbero concentrati prevalentemente su ciò che accade nei rispettivi Comuni, dall’altra l’Asl procederebbe attraverso singoli provvedimenti senza un confronto complessivo sull’organizzazione dei servizi.

I sindacati lamentano inoltre la mancanza di un confronto sistematico con chi rappresenta i lavoratori e gli utenti del Servizio sanitario regionale. Una critica che viene estesa anche alle articolazioni territoriali, con un riferimento diretto al Coeso, «che da anni non risponde alle reiterate richieste di confronto con i sindacati confederali».

«Ogni decisione che coinvolge Azienda e Conferenza dei sindaci – proseguono – dovrebbe essere almeno discussa con le forze sindacali ed essere presa sulla base dell’analisi dei dati clinici, degli esiti di salute e sulla conoscenza dei bisogni di salute della popolazione».

Da qui l’appello finale rivolto a Regione Toscana, Asl e Comuni: «Chiediamo di rinunciare alla logica dello scarico reciproco di responsabilità e di fare fino in fondo ciò che ad oggi è stato fatto solo in modo residuale e frammentario: mettere a disposizione i dati di conoscenza e condividere insieme le strategie di organizzazione delle risposte sanitarie e sociosanitarie ai bisogni di salute dei cittadini residenti in questo territorio».