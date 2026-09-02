MONTE ARGENTARIO. «Ho un tumore, sono malato seriamente, ma non ho paura di affrontarlo». Artuso Cerulli, sindaco di Monte Argentario, ha voluto parlare del suo stato di salute in diretta Facebook su Life Box Streaming, dopo che da alcuni giorni si erano diffuse alcune notizie.

«Sto bene, ma sono malato» ha detto pochi minuti fa. «Ho un tumore che ancora deve essere individuato in modo preciso, anche se ci sono delle metastasi nella zona alta. Forse un tumore al polmone».

«Questo non impedisce però in questo momento di stare bene. Continuo a camminare dieci chilometri al giorno e la notte dormo. Non sono dimagrito per il tumore come qualcuno dice, ma perché mi sono riguardato nell’ultimo periodo».

Poi Cerulli ha espresso una preoccupazione. «Non ho paura di affrontare la malattia, sono preoccupato solo per la mia famiglia per come possa affrontare la situazione, per la loro giusta apprensione».

In questo momento il sindaco ha spiegato che dal punto di vista clinico ha fatto degli esami una settimana fa e sta aspettando il risultato di una biopsia eseguita a Pisa.

«Non ho paura» ha ribadito il sindaco, «ma non voglio far soffrire nessuno».

Perlando di politica e del suo futuro politico Cerulli ha confermato che «non ho pensato a dimettermi, non ci sono motivi per dimettersi. Vado avanti e non sto pensando a cambiamenti nella giunta. Vaso avanti così come ho fatto fino ad oggi. Non vedo l’ora di iniziare la cura».