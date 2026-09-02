GROSSETO – “Iniziamo i lavori”. È il titolo del primo incontro pubblico promosso dal movimento Siamo Grosseto, in programma sabato 19 settembre alle 17.30 in piazza del Sale, agli Affetti Squarefood Tuscany. Un’occasione di confronto con la cittadinanza all’insegna dello slogan “Costruiamo insieme la Grosseto del 2032”.

L’incontro con la cittadinanza

Protagonista della serata sarà Elio Aloia, che incontrerà i cittadini per illustrare idee e proposte. Al centro del confronto tre parole chiave: salute, sicurezza e sviluppo, i temi attorno ai quali il movimento intende costruire il proprio percorso.

L’ingresso all’incontro è libero.