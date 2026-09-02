CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. La quinta edizione di “Musica di mare” si è chiusa nel segno dell’incanto e della grande musica.

Il festival organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia con Agimus Grosseto e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi ha suggellato il cartellone dell’estate 2026 con il gran finale in piazza Solti che ha visto sul palco il Maestro Plácido Domingo, per una serata che molto probabilmente resterà nella memoria di tutti i presenti.

Accompagnato al pianoforte da James Vaughan e affiancato dalla soprano sudcoreana Hera Hyesang Park, con la sorpresa finale di un “bis” che ha visto la partecipazione del Maestro Claudio Cavalieri al violino, Domingo ha regalato agli spettatori una serata di rara intensità, organizzata per l’occasione con l’Accademia Georg Solti, nel consueto formato del “salotto musicale”, tra esibizioni dal vivo e dialogo con gli artisti, condotto dalla giornalista Valentina Lo Surdo.

La quinta edizione di Musica di Mare

La quinta edizione si era aperta, sempre in piazza Solti, con il duo formato da Danilo Rea al pianoforte e Flavio Boltro alla tromba, protagonisti di un raffinato omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, per proseguire poi a Punta Ala con il trio vocale “Favete Linguis” di Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi nell’omaggio “Cetra… una volta” dedicato al Quartetto Cetra, tra memoria, ironia e grande musica d’autore.

Tre serate, tre atmosfere diverse, un unico filo conduttore: la qualità della proposta musicale e il dialogo con il pubblico. Una formula che anno dopo anno ha fatto di “Musica di mare” un appuntamento irrinunciabile dell’estate.

«Per ognuno di noi – afferma la sindaca Elena Nappi – ci sono momenti che rimangono impressi nel cuore per sempre e direi che il finale di “Musica di mare” quest’anno per me rappresenta uno di questi. Siamo estremamente orgogliosi di questa quinta edizione della rassegna musicale di Castiglione della Pescaia che ha decisamente superato ogni più rosea aspettativa. La partecipazione del pubblico è stata straordinaria e la chiusura con il leggendario Plácido Domingo ha rappresentato un momento indimenticabile per tutti noi».

«Questa kermesse non è solo un tributo alla musica – conclude la sindaca – ma anche un’opportunità per valorizzare la cultura e il nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo incredibile successo, dal direttore artistico, Gloria Mazzi, allo staff dell’Ufficio Turismo, fino al grande pubblico presente a tutte le iniziative. Insieme abbiamo creato qualcosa di speciale che continuerà a brillare nella mente di tutti».

Molto soddisfatta anche la direttrice artistica. «Chiudere la quinta edizione di “Musica di mare” con Plácido Domingo – dichiara la direttrice artistica Gloria Mazzi – è stato un sogno che si è avverato e, insieme, un riconoscimento straordinario per il lavoro di questi anni. Vedere in piazza Solti, al nostro festival, un artista leggendario che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo è stata emozione pura. È la conferma che il nostro proposito di portare la grande musica internazionale sul territorio, in concerti a ingresso libero e gratuito, è vincente».

«Ringrazio di cuore il Comune di Castiglione della Pescaia – conclude – in particolare il sindaco Elena Nappi, per la sensibilità da sempre dimostrata nei confronti delle iniziative culturali, e poi l’Accademia Solti, tutta la squadra di Agimus Grosseto, gli artisti che hanno reso indimenticabile questa estate e naturalmente il pubblico per la presenza e l’affetto che ci dimostra. Il bilancio di questa quinta edizione ci dà la carica per guardare al futuro con idee sempre nuove».