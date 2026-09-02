SCARLINO – Un nuovo passo avanti per la realizzazione della pista ciclabile. Si tratta del tratto che collega Scarlino Scalo e Casetta Citerni.

Con la determinazione dirigenziale n. 436 del 31 agosto 2026 si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi decisoria relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera.

Alla conferenza hanno partecipato gli enti e i soggetti competenti, chiamati a esprimere pareri, nulla osta e indicazioni sul progetto. La procedura si è conclusa positivamente, recependo le prescrizioni e le indicazioni tecniche formulate durante l’istruttoria. L’approvazione definitiva del verbale della conferenza dei servizi consente adesso al Comune di procedere con le successive fasi dell’iter.

Potranno essere avviate le procedure di esproprio delle aree interessate dal tracciato e, una volta completato questo passaggio, sarà possibile procedere alla redazione e approvazione del progetto esecutivo.

«La conclusione della conferenza dei servizi rappresenta un risultato importante – dichiara la sindaca Francesca Travison – perché ci permette di proseguire concretamente verso la realizzazione di un collegamento atteso per Scarlino Scalo. La nuova pista ciclabile consentirà di raggiungere Casetta Citerni attraverso un percorso dedicato, favorendo gli spostamenti in bicicletta e migliorando la sicurezza. Adesso possiamo avviare le procedure di esproprio e compiere gli ulteriori passaggi necessari per arrivare al progetto esecutivo».

«Abbiamo completato una fase amministrativa complessa, che ha richiesto il confronto con tutti gli enti e i gestori dei servizi coinvolti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli – I pareri acquisiti e le prescrizioni tecniche saranno recepiti nelle successive fasi progettuali. L’obiettivo è procedere con le attività legate agli espropri e arrivare poi alla progettazione esecutiva, continuando a seguire con attenzione ogni passaggio dell’intervento».