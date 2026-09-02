GROSSETO – Sole protagonista in Maremma tra oggi, mercoledì 2 settembre, e domani, giovedì 3 settembre. L’alta pressione garantirà condizioni stabili su praticamente tutta la provincia di Grosseto, con temperature che tenderanno a salire ulteriormente nella giornata di giovedì. Poche nubi e precipitazioni sostanzialmente assenti.

Oggi, mercoledì 2 settembre

Giornata estiva e prevalentemente soleggiata. A Grosseto le temperature saranno comprese indicativamente tra 20 e 33 gradi. Al nord della provincia Follonica oscillerà tra 18 e 31 gradi, mentre Massa Marittima tra 20 e 32. Sull’Amiata, a Castel del Piano, valori più contenuti, tra 20 e 29 gradi. Al sud Orbetello si fermerà intorno ai 28 gradi, con minima di 23, mentre sul Monte Argentario le massime saranno intorno ai 27-28 gradi. Sulla costa ventilazione occidentale e mare poco mosso.

Domani, giovedì 3 settembre

Ancora sole e caldo in aumento. A Grosseto la colonnina di mercurio potrà raggiungere i 35 gradi, con minima sui 19. Caldo anche a Massa Marittima, dove sono previsti 21-35 gradi, mentre a Follonica si passerà da circa 17 a 32 gradi. Sull’Amiata Castel del Piano dovrebbe raggiungere i 31 gradi, partendo da una minima di 20. Al sud Orbetello avrà valori tra 23 e 29 gradi e sul Monte Argentario tra 21 e 28. Cieli sereni o poco nuvolosi e precipitazioni assenti.

Venti e mare

Il Centro Funzionale Regionale conferma per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con venti occidentali fino a moderati sulla costa e mare poco mosso. Giovedì venti deboli settentrionali, con Maestrale fino a moderato nel pomeriggio sul litorale. Le massime saranno in aumento e l’umidità relativamente bassa.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo