GROSSETO – Sono partiti i lavori di pulizia delle caditoie nell’ambito dell’operazione di manutenzione di fine estate.

Gli interventi interessano, in questa fase, via Emilia, all’intersezione con via Calabria, fino a via Senese, con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del sistema di drenaggio urbano e migliorare l’efficienza degli scarichi delle acque meteoriche.

La pulizia delle caditoie rappresenta infatti un’attività fondamentale di manutenzione, necessaria per favorire il regolare deflusso delle acque piovane e contribuire a prevenire ristagni e disagi, soprattutto in occasione di precipitazioni intense. Un intervento programmato che rientra nelle attività di cura e manutenzione della città, con particolare attenzione alla prevenzione e alla sicurezza del territorio.