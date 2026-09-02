GROSSETO – Aggiornamento ore 12.55: Sono tre le persone ferite nell’incidente avveuto questa mattina allo svincolo di Grosseto sud. Come conferma la Asl «L’incidente ha coinvolto un mezzo della Pubblica assistenza di Sassofortino dedicato ai trasporti ordinari. A bordo una donna di 69 anni trasportata all’ospedale di Grosseto in codice 2, e due uomini, i volontari, di 73 anni e 78 anni, trasportati al Misericordia in codice 2».

Sul posto automedica di Grosseto, Croce Rossa di Grosseto, Misericordia di Castiglione della Pescaia, polizia stradale.

News ore 11.20: Un mezzo sanitario di un’associazione di volontariato è andato a sbattere contro lo spartitraffico all’uscita della quattro corsie a Grosseto sud.

La dinamica dell’incidente a Grosseto sud

L’auto fa servizio sociale e trasporta anziani e disabili che hanno bisogno di visite mediche o di raggiungere strutture sanitarie per prelievi.

A restare ferito un uomo di 73 anni. L’anziano era il passeggero per cui era stato organizzato il trasporto. Il mezzo proveniva da Roccastrada e andava verso Grosseto ed ha sbattuto contro la cuspide che separa le due direzioni.

I soccorsi

L’uomo è stato soccorso dagli operatori della Croce rossa. Sul posto anche l’automedica.

Presente la Polizia stradale per rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. Il traffico è rallentato.