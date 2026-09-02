GROSSETO – È il terzo gatto a sparire in poco tempo, tanto da far temere a chi si occupa di loro che non sia un caso né un incidente.

Sparizioni nella zona industriale

La zona è quella industriale di via Aurelia nord.

«Lui era un micino giovane e abituato a fermarsi a mangiare in via Rubino e zone limitrofe. Ultimamente lo sfamava un ragazzo che segue altri due gatti randagi in quella zona» racconta chi ci ha contattato.

Tre gatti in un anno

«Come sempre, da un giorno ad un altro, anche questo micio è sparito… Ho fatto vari annunci sui gruppi Facebook, ma niente: sparito nel nulla».

Non so se vanno al di là della ferrovia dove ci sono altre colonie. Ma è tutto molto strano. In un anno me ne sono spariti tre nel nulla, e nessuno li ha mai più visti».

L’appello per ritrovarlo

Se qualcuno lo avesse visto (vivo o morto), o se magari l’avesse preso con sé per prendersene cura, può telefonare al 3286227136.