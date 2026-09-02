GROSSETO – Al via oggi, in via Lago di Varano, i lavori per la nuova piscina olimpionica da 50 metri. Un investimento importante per Grosseto e per tutto il movimento sportivo della Maremma, che permetterà di dotare atleti, società e cittadini di una struttura moderna, funzionale e all’altezza delle ambizioni della città.

Un intervento sullo storico polo sportivo

Si tratta di un intervento che guarda al futuro in uno degli storici poli sportivi di Grosseto: la piscina “Giovanni Battista Finetti”, inaugurata nel 1984, ha accompagnato per oltre quarant’anni generazioni di sportivi e nuotatori.

L’attenzione alla sostenibilità

Il progetto punta anche sulla sostenibilità, con 170 kW di impianto fotovoltaico e pompe di calore, per un risparmio energetico stimato di circa il 50 per cento. Un nuovo passo nel percorso di riqualificazione dell’area di via Lago di Varano, sempre più centrale per lo sport grossetano.

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