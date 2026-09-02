GROSSETO – Prosegue domani, giovedì 3 settembre, la Festa regionale de l’Unità sulle Mura Medicee di Grosseto.

Il programma della giornata:

Ore 17.30 – Bastione Garibaldi, Spazio Cultura 2 “Il Lavoro Culturale”

“Il Giglio in rivolta: la Resistenza dell’Isola contro Freda e Ventura”

Presentazione del libro con l’autore Fabrizio Scaia, giornalista, Loriano Valentini, sindaco di Grosseto dal 1992 al 1997, e Giacomo Pacini, storico.

Ore 17.30 – Bastione Molino a Vento / Cinghialino, Spazio Dibattiti 4

“Uno sport per tutte e tutti: perché lo sport è un diritto, un’opportunità, una comunità”

Intervengono Mauro Berruto, deputato Pd e responsabile nazionale Sport del Partito Democratico; Marco Niccolai, responsabile nazionale del Partito Democratico per le Aree interne; Sara D’Ambrosio, sindaca di Altopascio; Andrea Vannucci, presidente della Commissione Sport della Regione Toscana; Claudia Sereni, sindaca di Scandicci; Stefano Rosini, responsabile Sport del Pd Grosseto. Coordina Daniele Reali, direttore de Il Giunco. Introduce Veronica Tancredi, Dipartimento Politiche Sociali del Pd Grosseto.

Ore 21.00 – Bastione Garibaldi, Palco 1 Spazio Dibattiti – Esibizione di ballo dell’associazione Skeep.

Ore 21.00 – Bastione Molino a Vento / Cinghialino, Palco 3 Spazio Dibattiti

“Femminicidi, odio e discriminazioni: la parità è libertà, cambiare si può”

Intervengono Sara Ferrari, deputata Pd e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere; Filippo Sensi, senatore Pd e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere; Ylenia Zambito, senatrice Pd; Alessandra Nardini, assessora all’Istruzione della Regione Toscana; Vittoria Doretti, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e responsabile della Rete regionale Codice Rosa della Regione Toscana. Coordina Margherita Ambrogetti Damiani, viceportavoce regionale della Conferenza delle Donne Democratiche della Toscana. Introduce Claudia Rampiconi, responsabile Politiche di genere e Pari opportunità del Pd Grosseto.

Ore 22.30 – Bastione Garibaldi, Palco 1 Spazio Dibattiti – Musica live con gli Aching Backs, cover band.