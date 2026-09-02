CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci è stata nominata commissario del circolo comunale di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia.

Un incarico, ricevuto dal coordinatore Luca Minucci, che la sen. Petrucci accoglie all’insegna dell’entusiasmo, con l’obiettivo di avviare un percorso politico e organizzativo in vista delle prossime elezioni amministrative.

«Sono onorata di ricevere questa responsabilità – afferma Simona Petrucci – che porterò avanti con energia e grande voglia di fare. Castiglione della Pescaia è un territorio al quale sono legata da sempre e anche per questo sono felice di mettere a disposizione del territorio la mia esperienza e la mia passione. Ringrazio il coordinatore provinciale Minucci per la fiducia che ha riposto in me».

«Saluto e ringrazio, inoltre, il coordinatore uscente Sebastiano Biancalani per le splendide parole che mi ha riservato e, soprattutto, per il lavoro che ha svolto in questi anni – prosegue – La sua scelta di fare un passo indietro dal ruolo di coordinatore nasce esclusivamente dall’amore per questo territorio e dalla volontà di continuare a impegnarsi in prima persona, questa volta come candidato al Consiglio comunale».

La nomina, come fa sapere la stessa senatrice in una nota, segna l’avvio di un percorso che guarda già alla prossima sfida elettorale, con la volontà di costruire un progetto alternativo per il territorio. «Vogliamo dare vita a un programma diverso, concreto e ambizioso, capace di proporre una prospettiva differente rispetto a quella che Castiglione ha vissuto in questi anni – dice Petrucci – Oggi comincia un percorso che ci accompagnerà fino alle prossime elezioni amministrative ed è proprio lì che non vediamo l’ora di misurarci: sui programmi, sulle idee e sulle persone che avremo la responsabilità di mettere in campo».

La senatrice ha infine rivolto un saluto all’intero gruppo dirigente e agli iscritti del circolo. «Conosco e apprezzo già il gruppo dirigente, che saluto con grande affetto e al quale voglio dire fin da subito che troverà in me entusiasmo, disponibilità e piena volontà di lavorare insieme – conclude – Un grazie va anche a tutti gli iscritti, che rappresentano la forza vera della nostra comunità politica. Abbiamo davanti una sfida importante e abbiamo anche idee ed energie. Siamo pronti a cominciare».