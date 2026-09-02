GAVORRANO – Erminio Sinni sarà tra i protagonisti di “Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit”, il grande appuntamento musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici con Clementino. Lo spettacolo, in programma dall’Inalpi Arena di Torino nelle serate dell’11 e 12 settembre, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Il cantautore salirà sul palco nella seconda serata, quella del 12 settembre, insieme a numerosi protagonisti della musica italiana e internazionale: Alberto Bertoli, Anna Oxa, Gaetano Curreri e Stadio, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e Toploader.

Erminio Sinni e “Tu davanti a me”

Durante la serata Erminio Sinni si esibirà con “E tu davanti a me”, un brano che, non solo grazie alla serata, sarà consacrato come una vera e propria hit. Un appuntamento che porterà ancora una volta il cantautore davanti al grande pubblico televisivo nazionale, in un evento dedicato alle canzoni e agli interpreti che hanno segnato diverse generazioni.

Una carriera lunga 40 anni

La carriera di Erminio Sinni affonda le proprie radici in una lunga esperienza musicale, culminata anche nella partecipazione al Festival di Sanremo. Nel 1993, tra le Nuove Proposte, si presentò con “L’amore vero”. La canzone conquistò il quinto posto e negli anni è diventata uno dei brani più rappresentativi del suo percorso artistico.

Nel 2018 Sinni ha inoltre raggiunto le finali nazionali in Romania per la selezione dell’Eurovision Song Contest a Bucarest.

La rinascita televisiva e il riconoscimento a Montecitorio

Nel 2020 il cantautore ha rilanciato la propria carriera vincendo la prima edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 nella squadra guidata da Loredana Bertè. Un successo che lo ha riportato al centro dell’attenzione del grande pubblico e ha aperto una nuova fase del suo percorso artistico.

A testimoniare il valore di una carriera costruita attraverso musica, talento e tanti anni di attività è arrivato anche un prestigioso riconoscimento nazionale. Nell’aprile 2026 Erminio Sinni è stato infatti premiato alla Camera dei Deputati, a Montecitorio, per il suo percorso artistico.

Una nuova vetrina nazionale

La partecipazione a “Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit” rappresenta quindi un nuovo appuntamento importante per il cantautore. Sul palco dell’Inalpi Arena di Torino, davanti al pubblico di Rai 1, Sinni sarà protagonista con “E tu davanti a me”, brano che si prepara a vivere una nuova fase del proprio percorso e a essere consacrato come hit.

Una nuova occasione, dunque, per portare la voce e la storia artistica di Erminio Sinni al grande pubblico della televisione nazionale.