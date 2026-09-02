GROSSETO – Si è conclusa con una straordinaria partecipazione dei lettori l’edizione 2026 di BEST in Maremma, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno mette in vetrina le attività più amate del territorio. Dopo una prima fase che ha raccolto oltre 2.000 nomination, sono stati selezionati i cinque finalisti per ciascuna delle otto categorie in gara. La sfida si è poi spostata sul canale WhatsApp de IlGiunco.net, dove migliaia di voti hanno decretato i vincitori.

L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è stata realizzata con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti, confermandosi uno degli appuntamenti più partecipati dedicati alle eccellenze della provincia di Grosseto.

Tra i risultati spicca il doppio successo del Ristorante Al Castello di Montemassi, che conquista sia il titolo di miglior ristorante sia quello di migliore pizzeria, risultando anche l’attività più votata dell’intero contest con 963 preferenze nella categoria ristoranti e 872 in quella pizzerie.

Ecco tutti i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Ambulanti

Nella categoria dedicata agli ambulanti il titolo va a Stefania Shoes di Grosseto, che conquista il primo posto con 150 voti. Alle sue spalle si classificano Banco di Beppino con 57 voti, Banco Serena con 24, Da Antonio con 15 e Dal Troglio con 12.

Barbieri e parrucchieri

Successo netto per Ricci e Capricci di Ribolla, che si impone con 454 voti. Completano la classifica Mr Frank Barbershop con 216 voti, Un Diavolo Per Capello con 140, Barber Shop Da Gian Luca con 15 e Da Faido con 13.

Centri estetici

A conquistare il titolo è Bbeauty di Grosseto con 232 voti, davanti a Estetista Il Bello delle Donne (32), Aqua Spa Concept (23), Vitality Space (21) e Mariana Grec (12).

Fornai e pasticcieri

Vittoria per Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano, che chiude con 363 voti. Seguono Bottega 1954 con 159 voti, Panificio Montomoli con 129, Panificio Vatti con 48 e Forno dei Papi con 33.

Gelaterie

Il titolo di migliore gelateria va a Il Tropico di Grosseto, che raccoglie 225 voti. Sul podio anche Sottovento con 43 preferenze e De’ Lilli con 20. Completano la classifica Gelateria Chiodo con 16 voti e La Mandragola con 14.

Pizzerie

Nella categoria pizzerie il successo è del Ristorante Al Castello di Montemassi, che ottiene 872 voti. Al secondo posto Alla Pala Magica con 549 voti, quindi Zero Distanze con 128, Pizzeria L’Angolo di Corrado con 43 e Pizza e Non Solo con 34.

Ristoranti

Il Ristorante Al Castello di Montemassi conquista anche il titolo di miglior ristorante, chiudendo con 963 voti e risultando l’attività più votata dell’intera edizione. Alle sue spalle si piazzano Il Localino con 147 voti, Ristoro Da Poldo con 86, Il Bisbetico con 60 e Trattoria Maremmabona con 39.

Stabilimenti balneari

Tra gli stabilimenti balneari il primo posto è per Il Balugano del Puntone con 490 voti, davanti a Bagno Tirseno con 387. Seguono Bagno Cerboli con 75 voti, Bagno Castiglionese con 58 e Bagno La Vela con 38.

Grazie ai lettori

Con la proclamazione dei vincitori si chiude l’edizione 2026 di BEST in Maremma, che anche quest’anno ha visto una grande partecipazione da parte dei lettori, protagonisti assoluti del contest sia nella fase delle nomination sia in quella finale dei sondaggi.

IlGiunco.net ringrazia tutte le attività che hanno preso parte all’iniziativa, i partner che hanno sostenuto il progetto e soprattutto le migliaia di persone che, con il loro voto, hanno contribuito a valorizzare le eccellenze della Maremma. I riconoscimenti saranno consegnati ai vincitori nel corso di uno degli eventi organizzati da IlGiunco.net.