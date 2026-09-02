La manifestazione aviolancistica inizierà alle 18 e vedrà protagonisti i paracadutisti di Maremma Fly, il centro che Bigozzi aveva fondato insieme a Stefano. I paracadutisti atterreranno direttamente sulla spiaggia di Kite’s Angels: proprio lì dove Sandro avrebbe voluto, un giorno, riuscire ad arrivare con il suo paracadute.

A decidere di trasformare quel desiderio in realtà sono stati Stefano e tutto lo staff di Maremma Fly, scegliendo una data dal significato particolare.

Un anno senza Sandro

Era infatti il 6 settembre 2025 quando Sandro Bigozzi morì in seguito a un incidente avvenuto durante un lancio con il paracadute a Monte Compatri, in provincia di Roma. Un incidente che aveva sconvolto la Maremma, dove Bigozzi era molto conosciuto e apprezzato.

Esperto paracadutista, praticava questa disciplina dal 2010 e aveva alle spalle oltre 6.500 lanci. Una passione diventata una parte importante della sua vita e che lo aveva portato anche a fondare Maremma Fly.

A distanza di un anno, la moglie Francesca e le figlie Clara e Gemma hanno scelto di trascorrere l’anniversario insieme alle persone che sono state vicine alla famiglia e che hanno voluto bene a Sandro.

«In questo anno abbiamo trovato tanti modi per ricordarlo attraverso la vita: abbiamo festeggiato il suo compleanno, i nostri piccoli e grandi traguardi, l’affetto, l’energia, tutto quello che continua a parlare di lui. Ma il 6 settembre no. Il 6 settembre non c’è niente da festeggiare».

Da qui la scelta del mare e di Kite’s Angels Beach, un luogo particolarmente caro alla famiglia e allo stesso Sandro.

«Ci siamo chieste a lungo come avremmo voluto attraversare questa giornata e abbiamo deciso di farlo nel posto che sentiamo più giusto: al mare, insieme alle persone che ci sono state vicine e che hanno voluto bene a Sandro».

Il lancio e poi il raccoglimento

Intorno alle 18 gli occhi saranno rivolti al cielo per l’arrivo dei paracadutisti di Maremma Fly.

«Era un desiderio di Sandro riuscire un giorno ad atterrare proprio lì, vicino al suo mare. Stefano e tutto lo staff hanno deciso di realizzarlo per lui».

Dopo l’atterraggio sulla spiaggia, la commemorazione proseguirà con un momento di raccoglimento e di ricordo condiviso.

L’invito è aperto a tutti coloro che vorranno essere presenti: «Poi ci stringeremo semplicemente insieme, in un momento di raccoglimento e di pensiero. Chi vorrà esserci con noi sarà il benvenuto».