GROSSETO – Liberali e Riformisti partecipa al tavolo programmatico promosso dal centrodestra in vista delle elezioni comunali del 2027, ma non ha ancora scelto con chi schierarsi. E se non ci saranno le condizioni per costruire un progetto condiviso, la lista civica è pronta anche a presentarsi autonomamente, come già avvenuto nel 2021 con Valerio Pizzuti candidato sindaco.

A quasi cinque anni da quella esperienza, Liberali e Riformisti apre così il percorso verso le prossime amministrative, con un obiettivo dichiarato: passare dalla rappresentanza in Consiglio comunale alla possibilità di contribuire direttamente al governo della città.

«Cinque anni fa facemmo una scelta precisa – afferma Pizzuti –. Presentarci autonomamente significava affermare le nostre idee e costruire uno spazio politico e civico riconoscibile. Una scelta sostenuta da oltre duemila grossetani, una fiducia che in questi anni ho cercato di rappresentare attraverso un impegno costante in Consiglio comunale».

Il confronto con il centrodestra

La novità più significativa riguarda il confronto già avviato con il centrodestra. Liberali e Riformisti ha infatti accettato l’invito a partecipare al tavolo per la costruzione del programma della coalizione in vista del 2027.

Una partecipazione che, precisa Pizzuti, non equivale però a un’adesione.

«Abbiamo ricevuto l’invito e abbiamo accettato perché riteniamo serio confrontarsi sui contenuti. La partecipazione a questo tavolo non rappresenta una scelta di alleanza né anticipa la nostra collocazione: decideremo dopo aver valutato programmi e condizioni per governare la città».

Pizzuti lascia aperte tutte le possibilità, compresa quella di una nuova corsa solitaria: «Siamo disponibili al dialogo con tutte le forze che vogliano misurarsi seriamente sui contenuti; se non maturassero le condizioni per un accordo coerente con il nostro progetto, siamo pronti a presentarci autonomamente con il nostro simbolo, come già nel 2021».

C’è però un elemento che il consigliere comunale mette in evidenza: «Ad oggi quello del centrodestra è l’unico tavolo programmatico al quale siamo stati invitati: non è una considerazione polemica, ma semplicemente un dato politico».

«Prima il programma, poi le alleanze»

La linea indicata da Liberali e Riformisti è quella di partire dai contenuti prima di scegliere la propria collocazione.

«Non ci interessa somma­re simboli o percentuali, né entrare semplicemente dentro schieramenti precostituiti – prosegue Pizzuti –: vogliamo verificare se esistano convergenze concrete su obiettivi realizzabili».

Per Pizzuti una coalizione non diventa credibile soltanto mettendo insieme più forze politiche: «La credibilità nasce da un progetto chiaro, dalla coerenza delle scelte e dalla qualità delle persone chiamate a realizzarlo».

Da qui anche la rivendicazione dell’autonomia delle decisioni locali. «Il futuro di Grosseto si costruisce a Grosseto: il territorio lo conosce chi lo vive ogni giorno e la rappresentanza si fonda sul consenso, sulla partecipazione e su un rapporto costruito nel tempo con la comunità».

Il percorso verso il 2027

Liberali e Riformisti sta intanto lavorando al proprio programma. Tra i temi indicati ci sono sicurezza, lavoro e impresa, giovani, servizi, frazioni, partecipazione, ambiente e qualità della vita.

La lista rivendica anche il lavoro svolto durante la legislatura sui temi della sanità, dalla carenza dei medici di famiglia alle liste d’attesa, e su baratto amministrativo, comitati di quartiere, connettività nelle frazioni, Fosso Beveraggio, società partecipate e farmacie comunali.

Il progetto per il 2027 punta inoltre ad allargare la partecipazione a persone provenienti dal mondo delle professioni, dell’impresa, del volontariato e dell’associazionismo.

«Nel 2021 abbiamo costruito uno spazio politico e conquistato la fiducia di oltre duemila grossetani – conclude Pizzuti –. In questi cinque anni abbiamo trasformato quella fiducia in lavoro, proposte ed esperienza. Nel 2027 vogliamo fare il passo successivo: contribuire alla costruzione di un progetto di governo e assumerci la responsabilità di realizzarlo. Prima vengono Grosseto, le cose da fare e le persone capaci di farle. Le eventuali alleanze verranno di conseguenza. Questa volta l’ambizione non è soltanto esserci. È incidere e governare».