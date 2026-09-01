GROSSETO – C’è un nuovo naso, e un nuovo cuore, pronto a cercare chi si perde.

Si chiama Pago, è un labrador, ha due anni e qualche mese, un manto color cioccolato e due occhi che chiedono solo di lavorare. E da oggi, dopo gli esami di operatività per cani da superficie svoltisi a Calenzano, in provincia di Firenze, è ufficialmente un cane operativo da soccorso.

Con lui è stata promossa la sua conduttrice, Marcella, volontaria della Vab – Vigilanza Antincendi Boschivi. Insieme formano una nuova Unità Cinofila destinata alla Provincia di Grosseto. Un binomio che ha lavorato sodo, tra boschi, notti, simulazioni sotto la pioggia e addestramenti infiniti e che oggi ha raccolto il frutto più bello: l’idoneità.

Pago e Marcella sono cane e conduttore specializzati nella ricerca di persone disperse in ambito boschivo e in zone impervie, dove ogni minuto conta e dove l’olfatto di un cane può fare la differenza tra la vita e la morte.

«Per Grosseto è un risultato importantissimo – dice Simone Chelli, referente provinciale Uc -. Sale così il numero di unità operative sul territorio provinciale e si rafforza la rete cinofila Vab distribuita in tutta la Regione Toscana. Un ricambio generazionale necessario e commovente. I nuovi cani come Pago, arrivano per prendere il posto di chi, dopo anni di servizio, è andato in pensione per limite di età o perché non sono più con noi. Eroi a quattro zampe che hanno chiuso la loro carriera con onore».

E oggi tocca a Pago; giovane, instancabile, con la coda sempre pronta a scodinzolare anche dopo ore di lavoro.