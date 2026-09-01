CAPALBIO – Confermatosi fra le manifestazioni più prestigiose italiane, il “Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta” ha festeggiato la sua XV edizione premiando, venerdì 28 agosto u.s., personalità tra le più note e autorevoli della letteratura, della televisione e del giornalismo: un traguardo celebrato davanti a un pubblico numerosissimo la cui partecipazione calorosa ha reso questa edizione un successo memorabile e ricco di emozioni.

Nella splendida cornice dell’anfiteatro del Leccio, recentemente ristrutturato dal primo cittadino di Capalbio, la Giuria del Premio che, ricordiamo, è composta, oltre che dai presidenti Mirella Serri e Giacomo Marramao, dal sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, Giancarlo Bosetti, Matteo Fabiani, Marisa Garito, Maria Concetta Monaci, Denise Pardo e Giuppi Pietromarchi, ha consegnato i premi a: Antonio Monda, Emmanuelle de Villepin, Bruno Manfellotto, David Parenzo, Aldo Grasso, Corrado Formigli, Carlo Calenda, Stefano Petrocchi e Sergio Fabbrini.

“Quando insiste una longevità così importante – ha commentato il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – significa che la manifestazione funziona molto bene. Il grande apprezzamento che puntualmente riscuote dal pubblico e la capacità di individuare ogni anno interpreti in grado di interessare le persone sono i due elementi alla base del successo del Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta”.

Al timone della conduzione Eleonora Daniele, volto noto della Tv, mentre l’attrice Irene Grazioli ha interpretato alcune pagine dei libri premiati. Dietro le quinte Dianora Tinti ha curato la segreteria organizzativa e l’ufficio stampa.

“Alla consegna dei premi si è aggiunto un dibattito molto stimolante” – ha dichiarato Mirella Serri – “Alla tavola rotonda coordinata da Fabrizio Roncone sono intervenuti i premiati e il Sindaco sul tema della politica attuale e del rapporto tra amministrazioni e cittadini”. Un altro tema che è stato poi affrontato dai grandi nomi dell’informazione e dello spettacolo come Grasso, Formigli e Parenzo è stato il rapporto tra politica e televisione.

Oltre al Comune di Capalbio e alla Fondazione Capalbio, un grazie va ai sostenitori, tra cui Banca Tema, Hotel Valle del Buttero, Vini Monteverro, Trattoria La Torre da Carla, Libreria Bastogi.