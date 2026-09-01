GROSSETO. Il mercato immobiliare maremmano chiude l’estate 2026 mostrando un quadro di evidenti contrasti tra la vita nel capoluogo e la dinamica del resto del territorio provinciale.
È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Ufficio Studi di idealista, basata sulla nuova metodologia di rilevazione che isola il mercato residenziale puro escludendo gli affitti stagionali.
Affitti: la forbice tra la città e la costa
Sul fronte delle locazioni, secondo i dati Idealista la provincia di Grosseto registra ad agosto un calo mensile del 2,9%, portando il valore medio a 23,7 euro/m².
Nonostante la contrazione di fine estate però, il territorio provinciale si attesta tra i più cari d’Italia (la media nazionale è di 14,6 € a metro quadro), posizionandosi subito dietro Lucca, Aosta e Belluno, trainato dai canoni delle località costiere di pregio. La provincia di Grosseto riesce a superare persino la media regionale complessiva, il canone medio rilevato ad agosto in Toscana infatti si attesta a 20,9 euro/m².
Su base annua, la variazione provinciale resta in forte rialzo con un +10,7% rispetto ad agosto 2025.
Diverso lo scenario nel Comune di Grosseto, dove l’affitto medio si attesta a 9,9 euro/m², con una lieve flessione del -1,4% su luglio e una sostanziale stabilità su base annua (+1,2%). Vivere nel capoluogo costa dunque meno della metà rispetto alla media provinciale, offrendo un mercato più accessibile per i residenti.
Vendite: l’acquisto della prima casa spinge il capoluogo
Nel comparto delle compravendite, i prezzi mostrano un andamento complessivamente al rialzo.
Nel comune di Grosseto il prezzo medio di vendita sale a 2.387 euro/m², segnando un +0,9% su base mensile e un solido +5,1% rispetto ad agosto 2025, a testimonianza di una domanda robusta in città.
La media complessiva in provincia di Grosseto si attesta a 2.517 euro/m² in aumento dell’1,4% rispetto a luglio e del 2,2% su base annua.
Allargando lo sguardo alla Toscana, gli affitti medi scendono dell’1,0% attestandosi a 20,9 euro/m² (valore che ci attesta come seconda regione più cara d’Italia dopo la Valle d’Aosta). Sul fronte delle compravendite, la media regionale si posiziona a 2.633 euro/m², sostanzialmente stabile nel mese (-0,1%) ma in consolidamento su base annua (+3,5%).
I dati confermano il doppio profilo della Maremma: un territorio provinciale dai costi d’affitto elevati spinti dalla spinta turistica costiera, a fronte di un capoluogo che garantisce maggiore stabilità nelle locazioni e un mercato delle compravendite in costante espansione.