CAPALBIO – La riforma agraria, la nascita dell’Ente Maremma e la costituzione del Comune di Capalbio. Sono questi alcuni dei grandi obiettivi centrati da Amintore Fanfani, leader della Democrazia cristiana e più volte presidente del Consiglio dei ministri, al quale l’amministrazione di Capalbio ha voluto intitolare la piazzetta di fronte al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

Chelini: «Un atto dovuto»

«È un atto dovuto – commenta il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – intitolare nel nostro territorio una piazza ad Amintore Fanfani; in realtà, sarebbe dovuto da tutte le parti d’Italia per lo statista che è stato, ricoprendo più volte il ruolo di presidente del Consiglio e quello di ministro. Ma tutto quello che ha fatto Fanfani per il nostro Paese ha un punto di caduta a Capalbio perché con la riforma agraria ha chiuso un cerchio, portando 400 nuclei familiari nel nostro territorio e dando la libertà attraverso la proprietà ai mezzadri e ai braccianti. Nel 1960 firmò poi il decreto che costituì la nascita del Comune di Capalbio».

La famiglia Fanfani alla cerimonia

Alla cerimonia, tenutasi ieri pomeriggio, lunedì 31 agosto, ha partecipato anche la famiglia di Amintore Fanfani. «Sono contento di essere qui per ricordare forse quello che è stato il più grande riformatore del secondo Novecento – dichiara Giorgio Fanfani, figlio di Amintore Fanfani –. Infatti, quasi tutte le riforme portano la firma del deputato, senatore, presidente del Consiglio Amintore Fanfani. Tra tutte svettano la riforma agraria, il Piano casa e l’Ente Maremma, che ha permesso a Capalbio di costituirsi come Comune, nel 1960, e la nascita di Borgo Carige come prototipo di un insediamento a favore dei più poveri».

Gli interventi di Corsi e Tabacci

Tra i presenti anche il presidente del Centro studi Amintore Fanfani, Hubert Corsi: «Un’iniziativa brillante da parte del sindaco e della giunta di Capalbio – dice Corsi –. Una cerimonia che ha portato i presenti a fare una riflessione su un amico della Maremma che è stato il più grande statista della seconda metà del Novecento».

«Il sindaco Chelini ha fatto quel che forse doveva esser fatto da tempo – osserva il deputato Bruno Tabacci –, considerato che alla base della nascita di Capalbio c’è il lavoro della riforma agraria di cui Fanfani fu il “campione” assoluto. E poi un presidente del Consiglio così attivo e operativo, per giunta toscano, è giusto che sia ricordato in maniera adeguata. Sono molto contento, quindi, per l’intitolazione».