GROSSETO – Un nuovo bilirubinometro transcutaneo è entrato in funzione nel reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto, permettendo lo screening dell’ittero neonatale senza dover ricorrere ai tradizionali prelievi di sangue dal tallone.

Lo strumento è stato donato dalla Lux Events e dall’Associazione Finanzia & Friends, grazie al ricavato di una serie di eventi sportivi e motoristici organizzati in città. Tra questi, i tornei di calcio disputati allo stadio Carlo Zecchini in occasione del “Trofeo di Natale” del dicembre 2025 e dell’evento “Stop alla Mafia 2026” del maggio scorso.

Le iniziative, patrocinate dal Comune e dalla Provincia di Grosseto, hanno visto la partecipazione dei Lions Grosseto Host, del Corpo della Polizia Municipale, della Nazionale Italiana Sacerdoti di Moreno Buccianti, con il supporto finanziario e logistico dei sindacati SAP della Polizia di Stato e SIM dei Carabinieri.

A contribuire alla donazione è stato anche il raduno di auto e mezzi storici “Visit Maremma 2026” del 30 maggio, realizzato in stretta collaborazione con le associazioni grossetane AMAS, guidata dal generale Filippo Amore, e CLAMOS, presieduta da Raffaele Calamassi.

Il bilirubinometro, dal valore commerciale di circa 7.000 euro, consentirà di individuare con precisione i neonati a rischio a partire dall’età gestazionale di 24 settimane. Grazie al collegamento con il sistema informatico dell’ospedale, il dispositivo permette inoltre di eliminare i tempi di attesa per i risultati di laboratorio, trasferendo i dati dello screening in modo immediato e accurato nella cartella clinica informatizzata del neonato.

«Un’iniziativa che rappresenta un segnale importante di attenzione e vicinanza al territorio – sottolinea Susanna Falorni, direttrice UOC Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Misericordia –. Grazie a uno screening efficace possiamo ridurre il numero di neonati riammessi in ospedale e accorciare i tempi di degenza. La possibilità di ottenere risultati affidabili in pochi secondi è un miglioramento di tutto il processo attraverso uno strumento che non comporta prelievi ematici, risultando meno stressante, veloce e semplice. Tutto il reparto di Pediatria e Neonatologia esprime il proprio ringraziamento per questo gesto di generosità che potenzia concretamente la qualità del servizio».

«Per la nostra Associazione sostenere questa donazione, realizzata anche grazie alla professionale organizzazione dei citati eventi da parte della Lux Events Italia di Klaudjo Viska e ai numerosi sponsor che ci sono stati vicini con la loro preziosa solidarietà, ha un significato particolare, perché contribuire concretamente a migliorare la qualità dell’assistenza dei piccoli e delle loro famiglie ci riempie di orgoglio – commenta Domenico Mazzone, presidente del Finanzia & Friends Team –. È fondamentale dare un segnale di vicinanza con il territorio, affiancando l’impegno quotidiano dei professionisti sanitari che garantiscono servizi essenziali. Con questo gesto abbiamo cercato di dare il nostro contributo e, per questo, mi preme ringraziare tutto il mio staff dirigenziale, dal vice presidente l’avv. Andrea Coscarelli, il tesoriere dott. Claudio Ramazzotti, i direttori generale e sportivo, Stefano Menato e Umberto Schiattarella, e gli altri preziosi collaboratori Fabio Lupi, Arcangelo Audi, Giuseppe Gemma e Silvio Ciavatta per il loro costante e proficuo impegno profuso nel corso delle attività organizzative e manageriali svolte».