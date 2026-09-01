MONTEBUONO – Un traguardo davvero straordinario quello raggiunto oggi da Ida Biondi, nata il primo settembre del 1921 a Montebuono di Sorano, nel territorio della provincia di Grosseto, che festeggia ben 105 anni.

Una festa circondata dagli affetti

Un compleanno speciale, circondata dell’affetto delle persone a lei più care: il figlio Alvenio Sargentoni, la nuora Nella Santinami, i nipoti e bisnipoti, tutti riuniti per celebrare insieme a lei questo importante anniversario.

Un secolo di storia

Centocinque anni rappresentano un patrimonio di vita, di ricordi e di esperienze che attraversano più di un secolo di storia. Ida ha visto cambiare profondamente il mondo, la società e il territorio in cui è nata e cresciuta, custodendo nel tempo il valore della famiglia e dei valori affettivi.

Oggi, dunque, è soprattutto una giornata di festa e di affetto, dedicata a una donna che raggiunge un’età davvero eccezionale in un soddisfacente stato di salute, insieme a diverse generazioni della propria famiglia. Buon 105esimo compleanno Ida.