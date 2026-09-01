GROSSETO – Dal 5 al 13 settembre 2026, in occasione dei lavori programmati sulla linea ferroviaria Tirrenica, la circolazione dei treni subirà modifiche e, nei fine settimana del 5-6 e 12-13 settembre, sarà sospesa nel tratto tra Grosseto e Civitavecchia. Saranno attivati numerosi bus sostitutivi per garantire la continuità dei collegamenti.

Per consentire la gestione in sicurezza dei mezzi, la piazza/parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Grosseto sarà temporaneamente destinata alla fermata, manovra e sosta degli autobus sostitutivi.

Dal 5 al 13 settembre compresi saranno quindi istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24, con le sole eccezioni previste per autobus autorizzati, mezzi del Tpl, mezzi tecnici e veicoli di soccorso e polizia in emergenza.

Per ridurre i disagi alla cittadinanza, il Comune ha inoltre richiesto la disponibilità di un’area di parcheggio attigua al terminal bus di Grosseto, da destinare temporaneamente alla sosta delle auto.