SORANO. Venerdì 4 settembre Acquedotto del Fiora ha programmato i lavori nel Comune di Sorano: un intervento di manutenzione programmata in via IV Novembre.

I lavori sono in programma dalle ore 11 alle 13 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze d’acqua in via di Vitozza, via della Dogana, piazza della Dogana, via IV Novembre e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle ore 13.

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